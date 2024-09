Público entra com sinalizadores, que são proibidos, no Rock in Rio

Rio de Janeiro e São Paulo

Durante o show de Travis Scott no Rock in Rio, na última sexta-feira (13), algumas pessoas acenderam sinalizadores, fazendo uma fumaça vermelha na plateia. Esse objeto é proibido pelo festival.

Travis Scott durante show no Rock in Rio - Reprodução/Multishow

A organização do Rock in Rio afirma em nota que "está atenta ao uso de sinalizadores nos shows e retira do festival quem estiver portando ou fazendo uso do dispositivo". "Alertamos sobre a importância do não uso de sinalizadores para que todos possam ter uma experiência segura", diz o texto.

O Rock in Rio afirma ainda que só no primeiro dia foram apreendidos mais de 5 mil itens não permitidos.

O sinalizador consta na lista daquilo que o público não pode levar ao evento. Entre vários outros objetos, estão "fogos de artifício, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie".

A reportagem não presenciou outros sinalizadores no Rock in Rio —nem no resto da programação de sexta (13), nem até o começo da noite de sábado (14). Comuns entre torcidas nos estádios de futebol, esses objetos que fazem fumaça vez ou outra são utilizados nas plateias de shows.

Embora não sejam tão comuns, os sinalizadores já apareceram em outras edições do Rock in Rio. Há dois anos, a Folha relatou que havia alguns deles no show do Green Day, headliner do festival em 2022.

O jornalista viajou a convite da Natura