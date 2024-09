Rock in Rio e série com Jeff Bridges: o que ver na TV e no streaming neste sábado

A primeira temporada da série "O Velho" seguiu o jogo de gato e rato entre o ex-agente da CIA e fugitivo Dan Chase e Harold Harper, do FBI. A segunda temporada tem os dois em busca da filha de Dan, Emily, que foi sequestrada. Os muitos segredos do passado de ambos no Afeganistão continuam a ser revelados. A série de suspense é protagonizada por Jeff Bridges, John Lithgow e Amy Brenneman.

Disney+, 16 anos

Cena da segunda temporada da série "O Velho", com Jeff Bridges - Divulgação

Em "O Agente Faixa Preta", filme de ação sul-coreano, o astro Kim Woo-bin interpreta Lee, um gênio nas artes marciais. Após salvar pessoas em perigo, ele passa a trabalhar com um oficial de condicional para lidar com situações fisicamente perigosas e prevenir o crime. Direção de Jason Kim

Netflix, 16 anos

Meu Amigo Robô

Mubi, 10 anos

A animação espanhola conta a história de Cachorro, que, cansado da solidão em Nova York, compra um robô para fazer companhia a ele. A amizade entre os dois floresce, e eles se tornam inseparáveis. Mas um dia, na praia, Cachorro é obrigado a abandonar Robô porque ele enferrujou. Dirigido por Pablo Berger, o filme concorreu ao Oscar deste ano.

Bem-Vindo à Casa de Bonecas

Filmicca, 16 anos

O segundo filme de Todd Solondz, premiado no Festival Sundance em 1996, é uma história de amadurecimento. Na elogiada interpretação de Heather Matarazzo, Dawn Wiener é uma estudante que sofre bullying do valentão da escola, Brandon, e tudo o que ela quer é ser popular.

Em Busca de uma Filha

Netflix, 16 anos

Em 1989, a mãe de Aundria Bowman, então com 16 anos, a põe para adoção. Vinte e um anos depois, ao tentar reencontrar a filha, descobre que Aundria está desaparecida e não há registros dos pais adotivos. Ryan White dirige este documentário.

Cena do documentário "Em Busca de uma Filha", da Netflix - Divulgação

Nikki Glaser: Algum Dia Você Vai Morrer

HBO Pop e Max, 19h20, 16 anos

Este é o segundo especial de stand-up de Nikki Glaser, comediante há décadas, mas foi só após zoar o jogador Tom Brady no evento da Netflix neste ano que ela estourou. Neste stand-up, Glaser fala sobre seu envelhecimento e por que ela não quis ter filhos.

Vermelho Monet

Canal Brasil, 21h, 16 anos

Johannes Van Almeida é um artista que acabou de sair da prisão e precisa recomeçar a vida. Quando encontra a atriz Florence Lizz, vê nela uma fonte de inspiração, mas cruza caminhos com a marchand Antoinette Léfèvre, que é apaixonada por ela. Um filme de Halder Gomes.

Negócio de Família com Chelsea e Cole

H&H, 22h10, livre

Chelsea e Cole são um casal que reformou a casa, compartilhou a reforma em redes sociais e acabou abrindo uma empresa de design e reformas no estado americano de Dakota do Sul. Segunda temporada do reality.

A Casa das Coelhinhas

HBO Pop, 23h35, 12 anos

Depois de ser expulsa da mansão da revista Playboy, Shelly vai trabalhar em um campus universitário, em uma fraternidade que está prestes a fechar porque só tem como membros as nerds fundadoras. Anna Farris, Emma Stone e Rumer Willis fazem parte do elenco.

Rock in Rio 2024

TV Globo, 0h05, 12 anos

São mais de 20 horas de shows por dia transmitidos ao vivo no Multishow, no Bis e no Globoplay. Esta é a compilação de melhores momentos, que junta desde Travis Scott, 21 Savage e Ludmilla até Deadmau5 e Lourena. Apresentação de Marcos Mion e Kenya Sade.