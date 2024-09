Série de suspense erótico e VMA: o que ver na TV e no streaming nesta quarta

São Paulo

Com transmissão ao vivo de Nova York, a premiação MTV Music Awards tem como destaque Katy Perry, que ganha o Video Vanguard 2024 e interpreta um medley de sucessos.

Anitta no MTV Music Awards em 2023 - ANGELA WEISS/AFP

Outras performances da noite incluem Eminem, Camila Cabello, Lenny Kravitz e Anitta.

MTV, Pluto TV e Paramount+, 19h15, livre

O Casal da Casa ao Lado

Danny e sua mulher Becka tentam reconstruir seu casamento depois de um caso de infidelidade dela. Mas quando outro casal, Evie e Pete, se muda para a casa ao lado, Danny se apaixona por Evie, é correspondido, e as consequências são devastadoras. Um thriller erótico em seis episódios que se passa em Leeds, uma pacata área do Reino Unido. No elenco nomes como Sam Heughan e o britânico-brasileiro Alfred Enoch.

Universal+, 16 anos

Sir Ranulph Fiennes: Volta à Natureza

O ator Joseph Fiennes, de "The Handmaid’s Tale", embarca em uma aventura com seu primo, o notório explorador britânico Ranulph Fiennes. A expedição é pelas vastas extensões do Canadá e, seja de canoa em cachoeiras ou em rapel em geleiras, o octogenário tem a mesma disposição que o seu primo mais jovem.

Disney+, 14 anos

Boxer

Um jovem boxeador foge da Polônia comunista para seguir seu sonho de se tornar o maior da história. Só com a mulher do seu lado, a vida dos dois não é fácil como imigrantes no Reino Unido.

Netflix, 16 anos

The Kill Team - Dilemas de Guerra

Andrew Briggman, um jovem soldado americano no Afeganistão, enfrenta um dilema moral quando seu sargento incita o pelotão a cometer crimes contra civis. Briggman precisa decidir se denuncia os atos brutais de seu superior ou permanece em silêncio para sua própria segurança.

Globoplay, 14 anos

Assassinos por Natureza

Juliette Lewis e Woody Harrelson interpretam um jovem casal apaixonado que sai pelos Estados Unidos numa maratona assassina. O filme de Oliver Stone que critica a cobertura policial sanguinolenta da televisão dos anos 1990 está completando 30 anos. A história original é de Quentin Tarantino, e a violência, farta.

Disney+, 18 anos

Reforma das Estrelas

Novos episódios da série sobre celebridades que pedem aos irmãos Drew Scott e Jonathan Scott uma reforma para pessoas que as impactaram. Na estreia, Ray Romano reforma a casa de sua assistente por 23 anos, Christy.

H&H, 20h35, livre

Johnny English

O ator e comediante Rowan Atkinson, conhecido como o eterno Mr. Bean, encarna o detective Johnny English, que, depois de um atentado, é o único disponível para descobrir quem roubou as joias da Coroa inglesa.

Telecine Fun, 22h, livre

Aqui em Casa Tudo Bem

As famílias Ristuccia —Pietro e Alba com os filhos Carlo, Paolo e Sara— e Mariani —Maria, Sandro e Riccardo— têm um restaurante que há 40 anos é uma referência para a alta sociedade romana, o La Villetta. Mas um segredo do passado vai desestabilizar a todos nesta série italiana derivada do filme homônimo.

Film&Arts, 23h, 12 anos

A Fera na Selva

João é obcecado pela ideia de que uma coisa extraordinária vai acontecer em sua vida, sem ver as pequenas maravilhas do dia a dia. Maria aceita esperar com ele pela "fera na selva". O filme é baseado na obra de Henry James.

Canal Brasil, 23h25, 12 anos