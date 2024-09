The White Stripes processa Trump por uso indevido da música 'Seven Nation Army'

São Paulo

Jack White e Meg White, ex-integrantes da banda The White Stripes, estão processando o ex-presidente americano Donald Trump após o candidato utilizar "Seven Nation Army" em sua campanha.

No final de agosto, Jack ameaçou entrar com uma ação contra a campanha de Trump após a utilização da canção em um vídeo excluído publicado no X, o antigo Twitter. "Nem pense em usar minha música, seu fascista", o músico escreveu em seu Instagram.

A antiga dupla The White Stripes - Divulgação

Nesta segunda-feira, Jack compartilhou a foto de uma denúncia feita junto a sua antiga mulher e colega de banda contra Trump pelo uso indevido da faixa. "Esta máquina processa fascistas", escreveu na legenda da publicação.

Segundo a revista americana Variety, que teve acesso à queixa, o político não buscou nem obteve permissão e endosso da banda para usar sua música, nem sua campanha respondeu aos esforços pré-litigiosos para resolver a questão.

O processo menciona a denúncia anterior da dupla contra o uso de "Seven Nation Army" por Trump durante sua campanha de 2016. Jack e Meg, que se disseram enojados com a associação anterior, dizem repudiar ainda mais a nova infração por se oporem às medidas tomadas pelo ex-presidente em seus anos à frente do país, bem como às propostas de sua nova campanha.

A campanha de Trump não se manifestou sobre a ação até o momento.