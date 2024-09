Interesse por 'A Morte lhe Cai Bem' cresce com Sabrina Carpenter; veja o elenco hoje

São Paulo

O filme "A Morte lhe Cai Bem", de 1992, voltou aos holofotes após ser referenciado no videoclipe da música "Taste", da cantora Sabrina Carpenter. Dados do Google Trends, ferramenta que mede a busca de palavras no buscador, mostram que o longa atingiu seu maior interesse em todo o mundo no mês de agosto e segue em curva de ascensão em setembro.

Sabrina lançou seu sexto disco, "Short n’ Sweet", no final de agosto, juntamente com o vídeo de "Taste", que conta com a participação da atriz Jenna Ortega. Na trama, as duas competem pelo mesmo homem e se vingam uma da outra de maneiras cada vez mais sangrentas, utilizando facas, motosserras e até bonecos de vodu.

Montagem comparando o vídeo 'Taste', de Sabrina Carpenter, com o filme 'A Morte lhe Cai Bem' - Reprodução/ AA Film Archive / Alamy Stock Photo

O enredo foi comparado ao do longa que também gira em torno de duas mulheres, interpretadas por Meryl Streep e Goldie Hawn, rivais que brigam pelo mesmo homem, personagem de Bruce Willis.

Outras referências incluem a mansão onde o vídeo se passa, que é semelhante à casa icônica do filme, e quando Carpenter é jogada de uma varanda pela personagem de Ortega e empalada em uma cerca, resultando em um buraco em seu abdome.

Montagem comparando o vídeo 'Taste', de Sabrina Carpenter, com o filme 'A Morte lhe Cai Bem' - Reprodução

Assim como no filme, no final do vídeo, elas parecem alcançar um ponto de solidariedade ao abandonar a rivalidade pelo homem em prol de uma amizade.

Com o interesse revivido pela "A Morte lhe Cai Bem", que ganhou o Oscar de melhor efeitos visuais, em 1993, veja como está o elenco atualmente.

Meryl Streep, 75

Em "A Morte lhe Cai Bem", Meryl interpreta Madeline Ashton, uma narcisista obcecada pela juventude que, em busca da beleza eterna, ingere uma poção mágica. Na trama, ela rouba o namorado de Helen Sharp, personagem de Goldie Hawn, e se casa com ele.

Quando gravou o filme, ela tinha 43 anos e já era uma atriz aclamada e premiada. Seus papéis em "Kramer vs Kramer" (1979) e "A Escolha de Sofia" (1982), ambos vencedores do Oscar, solidificaram sua posição como uma das grandes estrelas de Hollywood.

Atualmente, ela está na série "Only Murders in the Building", cuja quarta temporada estreou na semana passada.

Goldie Hawn, 78

Na trama de 1992, ela interpreta Helen Sharp, uma amiga de longa data de Madeline e noiva de Ernest Menville, um cirurgião plástico que a abandona por Madeline. Em busca de vingança, ela retorna à vida do casal anos depois para reconquistar Ernest.

Assim como Meryl, ela já tinha uma carreira premiada no cinema. Em 1969, Goldie conquistou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por sua atuação na comédia "Cactus Flower".

Em um relacionamento de longa data com o ator Kurt Russell, eles estrelaram juntos o filme mais recente da atriz, "Crônicas de Natal: Parte Dois" (2020). Ela é mãe dos atores Oliver Hudson, Kate Hudson e Wyatt Russell.

A atriz Kate Hudson e sua mãe, também atriz Goldie Hawn, na estreia do filme "Glass Onion: A Knives Out Mystery" - Mario Anzuoni/Reuters

Bruce Willis, 69

Ele é Ernest Menville em "A Morte lhe Cai Bem", que se vê preso entre as intrigas de Madeline e Helen.

O ator, já era conhecido por seu papel como John McClane em "Duro de Matar" (1988), que consolidou sua carreira como astro de ação.

Em fevereiro do ano passado, ele recebeu diagnóstico de demência frontotemporal. Antes da declaração, ele já havia anunciado sua aposentadoria dos sets para se dedicar à família.

Isabella Rossellini, 72

No filme, ela interpreta Lisle Von Rhuman, uma socialite que aparenta ser muito mais jovem do que realmente é e que possui a poção para manter a beleza eterna.

Antes de atuar em "A Morte lhe Cai Bem", Isabella já era conhecida por seu trabalho como modelo, tendo estampado as páginas de revistas de moda influentes, como Vogue, Marie Claire, Harper's Bazaar e Vanity Fair.

Ela também é conhecida por seu ativismo em prol da conservação do bem-estar animal. Tanto que, em maio deste ano, a coleção de curtas da atriz italiana, formada por "Green Porno," "Seduce Me," e "Mammas," em que ela analisa os hábitos de acasalamento do mundo animal, foi relançada pela Mubi.