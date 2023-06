Governo vai relançar programa de transferência de renda para famílias de comunidades tradicionais

Brasília | Reuters

O governo federal vai pagar uma bolsa adicional para populações tradicionais em situação de pobreza que trabalham com atividades de proteção à floresta, disse nesta segunda-feira (5) Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, na retomada de um programa suspenso pelo governo de Jair Bolsonaro em 2019.

O chamado Bolsa Verde prevê o pagamento de um valor adicional ao Bolsa Família para as famílias que vivem em regiões de floresta sob risco de desmatamento — por enquanto, apenas na área da Amazônia Legal. De acordo com a ministra, no entanto, a intenção é ampliá-lo para outras áreas do país à medida que os planos de combate ao desmatamento sejam finalizados para outros biomas.

O presidente Lula e a ministra Marina Silva (Meio Ambiente) durante solenidade de comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente - Pedro Ladeira - 5.jun.2023/Folhapress

"No mundo, 80% das florestas protegidas estão sob domínio dessa comunidades tradicionais", disse a ministra. "Elas receberão por serviços de proteção ao meio ambiente."

A previsão inicial é de atendimento de 30 mil famílias. O ministério tem recursos no orçamento para o pagamento, mas ainda não há uma data de relançamento da bolsa. É preciso ainda regulamentar os pagamentos, refazer os cadastros para que possa ser reiniciado.