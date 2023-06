Investidores se preparam para nova lei sobre reestruturação de dívida soberana

Financial Times

Uma lei prestes a ser aprovada no estado de Nova York obrigaria os credores comerciais, incluindo detentores de títulos, a conceder o mesmo alívio que os governos credores quando os países em desenvolvimento reestruturarem suas dívidas soberanas.

Seus apoiadores dizem que isso simplificaria as negociações da dívida –acordos entre credores e devedores para renegociar os termos após uma moratória– que se arrastam durante meses ou anos em países como Zâmbia e Sri Lanka.

Isso também impediria que os credores "holdout" ou "abutres" instaurassem extensos processos judiciais para obter acordos melhores que os de outros credores.

David Malpass, que deixou o cargo de presidente do Banco Mundial este mês, criticou os detentores de títulos por não participarem de uma iniciativa de dívida do G20 - Issei Kato - 12.mai.2023/Reuters

Mas seus oponentes dizem que o projeto de lei, que os partidários esperam que seja aprovado antes do fim da sessão pela assembleia estadual nesta quinta-feira (8) é equivocado e terá o efeito oposto ao pretendido.

Eles dizem que ele tornará mais caro para os países em desenvolvimento obter financiamento nos mercados de capitais internacionais, e abrirá portas para uma enxurrada de contestações legais.

Seu progresso será observado de perto no Reino Unido, onde um comitê parlamentar pediu legislação para obrigar a participação de credores privados em negociações de dívidas. Quase todos os títulos soberanos de países em desenvolvimento são emitidos sob a lei de Nova York ou da Inglaterra.

"Este projeto de lei é extremamente necessário. Vimos isso quando os credores privados resistiram e se recusaram a vir à mesa durante a pandemia", disse Eric LeCompte, chefe da ONG Jubilee USA, que faz campanha pelo alívio da dívida dos países pobres.

Falando diante da assembleia estadual em Albany, em Nova York, LeCompte disse que "centenas" de apoiadores estavam pressionando para que o projeto fosse aprovado antes do recesso, contra a oposição de "fundos abutres que estão investindo milhões de dólares para tentar matá-lo".

Os críticos do projeto de lei dizem que sua tentativa de forçar os credores comerciais a se reestruturarem será um tiro pela culatra, apesar do forte argumento de leis para impedir que os credores relutantes interrompam as reestruturações que podem impedir os países inadimplentes de recuperar o acesso ao mercado durante anos.

Eles dizem que o PL tem duas falhas graves.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Em primeiro lugar, tornará os investidores, normalmente fundos de pensão e outras grandes instituições, menos dispostos a comprar títulos soberanos de países em desenvolvimento nos mercados primário e secundário, tornando mais difícil e mais caro para eles financiar seu desenvolvimento.

Em segundo lugar, seus termos e escopo mal definidos serão um convite ao litígio, tanto pelos países emissores quanto por seus credores.

Leland Goss, conselheiro geral da Associação Internacional de Mercados de Capitais, disse que, embora o projeto de lei seja bem-intencionado, "prejudicaria os próprios governos que as propostas pretendem ajudar".

Deborah Zandstra, do escritório de advocacia Clifford Chance, disse que os redatores do projeto deveriam pensar melhor. "Se eu fosse eles, levaria isso para a próxima sessão e faria algumas consultas ao mercado."

Ela disse que o projeto de lei ou outro semelhante poderia servir a um propósito útil se dificultasse para os investidores tradicionais obter vantagem sobre os detentores de títulos convencionais.

As ações movidas por detentores contra a Argentina após o calote de US$ 80 bilhões em dívidas em 2001 só foram resolvidas em 2016.

Vários investidores em dívidas em dificuldades multiplicaram os preços baixos que pagaram pelos títulos do país, depois que mais de 90% dos credores aceitaram 30% de seu valor de face.

Mas Zandstra argumenta que essa questão tem sido amplamente tratada por meio de cláusulas de ação coletiva, amplamente usadas em contratos de títulos soberanos desde 2014, que dificultam para uma minoria de credores impedir um acordo aceito pela maioria.

Um documento de trabalho do FMI constatou que, de US$ 1,3 trilhão em títulos soberanos de direito estrangeiro pendentes em março de 2020, apenas 4% não tinham cláusulas de ação coletiva.

Se o objetivo do projeto de lei é forçar os detentores de títulos convencionais a se envolverem com países em desenvolvimento sobre-endividados, disse Zandstra, "esse problema não existe. Se é o que está motivando isso, é um equívoco".

Ativistas da dívida e muitos outros, incluindo David Malpass, que deixou o cargo de presidente do Banco Mundial este mês, criticaram os detentores de títulos e outros credores comerciais por não participarem da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida do G20 lançada no início da pandemia.

Isso permitiu que 48 dos 73 países de baixa renda elegíveis adiassem US$ 12,9 bilhões em pagamentos a governos estrangeiros com vencimento entre maio de 2020 e dezembro de 2021.

Pelo menos três dos 48 pediram aos credores privados que adiassem os pagamentos pelo esquema, e dois deles –Zâmbia e Chade– entraram em moratória ou se reestruturaram pouco depois. Os demais se abstiveram por temer prejudicar suas classificações de crédito e aumentar o custo dos empréstimos ou perder totalmente o acesso ao mercado.

A iniciativa de acompanhamento do G20, conhecida como Estrutura Comum, obriga os países participantes a buscar alívio de credores privados que seja comparável ao que eles obtêm primeiro de credores bilaterais.

Mas a iniciativa ganhou pouca força e apenas quatro países se inscreveram –Zâmbia, Etiópia, Chade e Gana.

Kevin Daly, diretor de investimentos da gestora de ativos Abrdn e membro de um comitê de investidores que detêm títulos inadimplentes emitidos por Gana, disse que os detentores de títulos foram rápidos em se envolver.

Mas eles só conseguiram fazer isso depois que os credores bilaterais, em muitos casos dominados pela China, chegaram a um acordo preliminar. Cada vez mais a nação asiática está ofuscando o chamado Clube de Paris de governos principalmente ocidentais como principal fonte de empréstimos.

"Estamos dispostos a sentar, estamos dispostos a cortar o cabelo, e dizer que não estamos é completamente hipócrita", disse ele.

Este artigo foi corrigido para esclarecer que pelo menos três, e não nenhum, dos 48 países de baixa renda que adiaram pagamentos a governos estrangeiros sob a Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida do G20 também pediram a credores privados para adiar pagamentos sob esse esquema.