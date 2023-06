Itaú Unibanco vende 10 mi de ações da XP

São Paulo | Reuters

O Itaú Unibanco vendeu na segunda-feira (26) 10 milhões de ações da XP Inc., conforme informações do banco à SEC (Securities and Exchange Comission), órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos, e enviadas à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nesta terça-feira (27).

A equipe do Citi ressaltou que a operação ocorreu por meio de block trade e representou uma redução da participação do Itaú de cerca de 10,5% para cerca de 8,6%.

Agência do Itaú no Rio de Janeiro - Sergio Moraes - 2.jun.21/Reuters

"Nós já havíamos antecipado uma possível redução de participação na semana passada, após a transferência da propriedade da participação da XP entre empresas do grupo econômico Itaú e com o preço das ações aproximando-se do preço da última compra de ações do Itaú", afirmaram Gabriel Gusan e equipe em relatório enviado a clientes.

"Naturalmente, a expectativa de vendas futuras deve pressionar as ações nos próximos meses, mas acreditamos que a confirmação dos cortes de juros esperados para os próximos trimestres deve manter o vento 'soprando nas velas' da XP."

Na véspera, as ações da XP, que são negociadas em Nova York, fecharam a US$ 23,03.