Lula volta a criticar a decisão do Banco Central sobre a taxa de juros

Milão (Itália)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar a decisão do Banco Central sobre a taxa de juros, mantida em 13,75% pelo Copom (Comitê de Política Monetária) nesta quarta-feira (21).

Em coletiva de imprensa concedida nesta manhã (22) em Roma, antes de viajar da Itália para a França, o petista disse que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, joga contra a economia brasileira e que deve ser cobrado pelo Senado, que tem poder para avalizar uma mudança no comando da instituição.

"Eu acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. Não existe explicação aceitável para que a taxa de juros esteja em 13,75%. Não temos inflação de demanda no Brasil", disse Lula.

Lula encontra presidente da Itália em visita a Roma - Presidência da Itália/via Reuters

"Eu tenho cobrado dos senadores porque foram eles que colocaram esse cidadão lá. Os senadores têm que analisar se ele está cumprindo aquilo que ele tem de cumprir. Na lei, ele tem que cuidar da inflação, do crescimento econômico e da geração de emprego. Então, tem que ser cobrado", afirmou.

A Lei de Autonomia do Banco Central, de 2021, estabelece mandatos fixos ao presidente do BC e seus diretores, com mandato de quatro anos, com direito a uma recondução. Indicado pelo antecessor Jair Bolsonaro, Campos Neto pode ficar no cargo até dezembro de 2024.

"Quando o presidente indicava o presidente do Banco Central, quem era cobrado era o presidente. Agora, não. O presidente não pode fazer nada. O Senado é que tem responsabilidade de cobrar dele", completou Lula.

O petista disse também que não se trata de uma briga do governo contra o BC, mas de uma insatisfação da sociedade brasileira e citou entidades como a CNI (Confederação Nacional das Indústrias) e Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo), além de grandes grupos varejistas e pequenos e médios empresários.

"É irracional o que está acontecendo no Brasil. Você tem uma taxa de juro de 13,75% com inflação de 5%, ou seja, cada vez que reduz meio ponto a inflação, aumenta o juro real no país. Não é possível ninguém tomar dinheiro emprestado para pagar 14% ao ano, às vezes 18% ao ano."