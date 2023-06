Quanto custa voar no primeiro Airbus A220 VIP do mundo

Aeroin

No final de abril, a Airbus entregou o primeiro jato A220-100 ACJ do mundo, em uma configuração totalmente VIP, para a FIVE Hotels & Resorts de Dubai. Um sonho para muitos, mas uma possibilidade para poucos. De acordo com o Yahoo, o custo horário para voar no jato é nada menos do que US$ 14.000 (cerca de R$ 65 mil).

A bordo do luxuoso avião, registrado como 9H-FIVE, os passageiros contarão com uma mesa de jantar para oito pessoas, chuveiro, cama king-size e telas de TV de 55 polegadas. Os propulsores são os motores Pratt & Whitney PW1000G permitindo uma autonomia de 12 horas, de maneira o mais silenciosa possível.

Jato A220-100 ACJ da Airbus - Divulgação/Airbus

Um voo de ida e volta entre Londres e Dubai, por exemplo, pode custar US$ 12.000 por pessoa, considerando a ocupação máxima da aeronave. De acordo com o proprietário, a aquisição do jato tem como intenção também servir como outdoor voador para divulgação da marca.

Além de fretamento para clientes que desejem viajar luxuosamente, o A220-100 também servirá para transportar passageiros para hotéis de luxo de Dubai e Zurique.

O jato, construído em Mirabel, no Canadá, já tinha sido entregue em janeiro de 2022 à Comlux, grupo suíço responsável por sua operação, através de sua base em Malta. Porém, naquela ocasião, havia sido enviado às instalações da própria Comlux em Indianápolis, nos EUA, onde a empresa suíça realiza trabalhos de instalação de cabine VVIP (Very Very Important Person).

Esse movimento ocorreu porque a Comlux foi contratada para fazer a adaptação e ser a operadora desta aeronave para a FIVE Hotels & Resorts, uma rede de hotéis de estilo de vida de luxo baseada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.