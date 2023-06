Tarifas de pedágio da CCR vão subir R$ 0,10 em SP a partir de 1º de julho

São Paulo | Reuters

A concessionária CCR comunicou nesta quinta-feira (29) que as tarifas de pedágio nas rodovias paulistas que administra vão subir R$ 0,10 a partir de 1º de julho, conforme autorização concedida pela Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo).

O novo reajuste valerá para AutoBan, SPVias e RodoAnel Oeste. Segundo a concessionária, a medida tem como objetivo diminuir os prejuízos da companhia por causa da pandemia de coronavírus.

Em comunicado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a empresa diz que se trata de "medida cautelar de mitigação do desequilíbrio decorrente das perdas incorridas dos efeitos da pandemia de Covid-19 na demanda das concessionárias".

Pedágios nas rodovias controlados pela CCR vão subir R$ 0,10 em julho - Joel Silva - 20.jun.18/Folhapress

A Renovias, concessionária da qual o Grupo CCR detém participação acionária, terá reajuste de 3,935829%, com base do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), como medida de ajuste dos desequilíbrios de contrato, informou a companhia no mesmo documento.

Na quarta (28), a CCR divulgou que a ViaOeste assinou aditivo ao contrato com o Governo do Estado de São Paulo ampliando o prazo de concessão do sistema Rodoviário Castello Branco-Raposo Tavares em 410 dias, até 29 de março de 2025.

A adição do contrato permitirá a realização de novos investimentos no trecho concedido. Ao todo, devem ser investidos R$ 294 milhões, além de conseguir um reequilíbrio de R$ 193 milhões para a CCR.

O contrato prevê ainda o repasse para uma conta vinculada ao estado de 20,71% sobre a receita tarifária, conforme o documento encaminhado à CVM.

"Nós enxergamos as notícias como positivas para a CCR", afirmaram os analistas do Safra liderados por Luiz Peçanha, acrescentando que o aditivo no contrato da ViaOeste e o aumento na tarifa adicionará cerca de R$ 0,21 no preço das ações da CCR até o final de 2023. O valor atual é de R$ 14,10.

O Safra tem recomendado os papéis da CCR.