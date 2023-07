Montadora de carros do Vietnã quer enfrentar a Tesla

Financial Times

A velocidade é essencial na VinFast, a nova montadora de automóveis que espera se tornar a resposta do Vietnã à Tesla.

A empresa foi fundada há apenas seis anos, quando o local de sua fábrica, a duas horas de Hanói, era um pântano. Agora a VinFast diz que é capaz de produzir 250 mil veículos por ano, enquanto tenta entrar no mercado dos Estados Unidos e deve estrear na Bolsa de Valores de Nova York este mês.

"O ritmo que a VinFast aplica ao negócio é de outro mundo, o nome já diz", afirma Luis Gustavo Lemes Pereira, engenheiro brasileiro de 35 anos que já trabalhou em empresas como Chery e General Motors, enquanto mostra aos visitantes a linha de produção de veículos elétricos da empresa.

As ambições dessa montadora inexperiente, de um país com uma história manufatureira limitada e um mercado consumidor relativamente pequeno, destacam como a rápida mudança global para veículos elétricos está estimulando novos nomes a enfrentar marcas que dominam o setor há décadas. A VinFast está tentando seguir os rastros de marcas chinesas como a BYD, apoiada por Warren Buffett, que em apenas alguns anos se tornou a maior fabricante mundial de veículos elétricos ou híbridos plug-in –ultrapassando até mesmo a Tesla, a grande disruptora do setor.

"Achamos que o mercado de veículos elétricos está totalmente aberto", disse a executiva-chefe da VinFast, Le Thi Thu Thuy, ao FT em seu escritório em Hanói. "O mundo inteiro está se movendo para VEs (...) não estamos competindo por uma participação de mercado que está encolhendo."

No ano passado, apenas três anos depois de vender seu primeiro modelo a gasolina, a VinFast parou de desenvolver esses carros para se concentrar em veículos elétricos.

Um executivo sênior da indústria que trabalhou diretamente com a VinFast disse que a empresa, fundada pelo empresário mais rico do Vietnã, bem relacionado na política, estava fazendo "uma jogada em escala internacional, apoiada (...) pelo governo [vietnamita]".

Embora não faltem grandes planos de crescimento para a VinFast nos Estados Unidos –ela tem uma rede de showrooms reluzentes na Califórnia e planeja construir uma fábrica na Carolina do Norte–, suas ambições enfrentaram um choque de realidade.

Uma primeira remessa de 999 carros que chegou aos Estados Unidos em dezembro passado recebeu várias análises negativas: o carro-chefe, modelo VF 8, "prova que construir carros é difícil", disse a revista Car & Driver. Em maio, os primeiros carros enviados foram recolhidos depois que a Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário dos EUA alertou que um erro de software no visor do painel impedia a exibição de informações críticas de segurança e "podia aumentar o risco de acidente".

Enquanto isso, os planos de um IPO de US$ 23 bilhões na NYSE tiveram que ser reduzidos. A VinFast agora listará por meio de uma fusão com uma empresa com propósito específico de aquisição na bolsa americana, sem levantar nenhum dinheiro externo. Em vez disso, o fundador Pham Nhat Vuong, que controla o conglomerado Vingroup, está investindo mais US$ 2,5 bilhões a vista, e os acionistas da VinFast manterão 99% das ações.

As perdas líquidas da VinFast no primeiro trimestre foram de VND 14.120,8 bilhões (US$ 598,3 milhões) contra VND 9.660 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior.

Thuy culpou as difíceis condições do mercado internacional pela mudança nos planos de IPO.

"Nos últimos 18 meses ou dois anos, trabalhamos em um IPO tradicional, estávamos praticamente prontos para entregar [mas] o mercado internacional, especialmente o mercado de IPO, não estava pronto, a janela realmente não se abriu", disse ela.

"Acho que prevemos que dentro de 18 a 24 meses os mercados de capitais voltarão ao normal e a VinFast poderá levantar fundos por conta própria."

Enquanto isso, ela disse: "O Vingroup e nosso presidente sempre apoiarão a VinFast. Seja o que for que a VinFast precise, o Vingroup sempre oferece suporte".

Um banqueiro que trabalha para a companhia disse que o ataque de más notícias empanou o brilho da marca, tornando "cada vez mais difícil vender a história da VinFast para investidores nos Estados Unidos".

Potenciais acionistas levantaram questões, incluindo "a qualidade dos veículos" e a velocidade com que a empresa tenta se lançar nos Estados Unidos, disse o banqueiro.

O especialista da indústria Tu Le, fundador da consultoria automotiva e empresa de pesquisa de mercado Sino Auto Insights, disse que a qualidade dos veículos foi "persistentemente criticada" nas análises. O feedback mostrou que a empresa "não estava pronta para o horário nobre" e precisa de "mais 12 a 18 meses de engenharia" para ser competitiva, disse ele.

Alguns ex-funcionários que testemunharam em primeira mão o rápido desenvolvimento da empresa dizem que os recentes contratempos não causam surpresa.

Três ex-funcionários que trabalharam em testes de produto, engenharia ou homologação de um modelo anterior disseram ter visto casos de testes de segurança ou durabilidade que consideraram insuficientes para reduzir o tempo de desenvolvimento de um veículo. Outro ex-funcionário, que trabalhou em várias montadoras, disse que a velocidade de desenvolvimento dos veículos foi "assustadora".

Um porta-voz da VinFast chamou as acusações de fraude de "falsa alegação".

Ele acrescentou: "O VinFast VF 8 passou com sucesso nos testes de segurança obrigatórios [federais dos EUA] em dezembro de 2022, três meses antes de nossas entregas oficiais. Antes disso, realizamos vários testes independentes de qualidade, segurança, durabilidade e operação em condições climáticas adversas (...) com centenas de veículos em todo o mundo. Tudo isso afirma a seriedade e o compromisso da VinFast no desenvolvimento de produtos".

Thuy, a executiva-chefe da VinFast, também refutou as alegações de atalhos no desenvolvimento.

"Passamos por milhares de testes, do nosso ponto de vista não pegamos atalhos", disse ela. "No entanto, não somos perfeitos e nossos produtos ainda não são perfeitos. Este é o nosso primeiro produto. Se você conversar com as pessoas do setor, nossos produtos não são piores do que os produtos do mercado, mas não são perfeitos."

Ela disse que a VinFast ofereceu o recall nos EUA por "excesso de precaução" para os clientes. "Acho que quando você lida com software, sempre há bugs que você não encontra nos testes", disse ela.

"O que você precisa observar é a velocidade com que reparamos nossos produtos e como respondemos ao feedback negativo. A velocidade com que consertamos o software é incrível."

Para suas ambições globais, a VinFast implementou blocos de construção para ajudá-la a se firmar no mercado americano. Além da planta planejada na Carolina do Norte, a empresa montou 13 showrooms em locais de prestígio na Califórnia, com o objetivo de persuadir os residentes ricos do estado a se afastarem da Tesla.

Seu centro de vendas em Santa Monica, aninhado entre as lojas Louis Vuitton e Tiffany numa praça a céu aberto, atrai "muitos frequentadores" da praia próxima, segundo um vendedor, que pediu para permanecer anônimo.

O teste virá quando mais banhistas tirarem seus chinelos e se sentarem ao volante dos veículos da VinFast.

"Tudo depende do produto", disse um executivo de uma montadora rival que fornecia peças para a VinFast. "Se não for bom o suficiente, você não entra no grid de largada."

