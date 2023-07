Nubank ultrapassa Banco do Brasil em número de clientes

São Paulo

O Nubank ultrapassou o Banco do Brasil e tornou-se a quarta maior instituição financeira do país em número de clientes no segundo trimestre de 2023, segundo dados do Banco Central (BC) divulgados nesta terça-feira (25).

De acordo com a autoridade monetária, o banco digital alcançou uma carteira de 77,7 milhões de clientes até o fim de junho, contra 74,6 milhões do Banco do Brasil. No primeiro trimestre, o Nubank tinha 73,2 milhões de clientes.

Agora, o Nubank está atrás apenas da Caixa Econômica Federal (150,4 milhões), do Bradesco (103,7 milhões) e do Itaú (99,01 milhões) em número clientes.

Instituições financeiras com maior número de clientes do país

Posição Instituição Financeira Clientes 1° Caixa Econômica Federal 150.374.233 2° Bradesco 104.486.688 3° Itaú 99.936.353 4° Nubank 77.665.209 5° Banco do Brasil 74.579.521 6° Santander 64.360.563 7° Original 50.266.862 8° Mercado Crédito 47.390.877 9° Ame Digital 32.678.718 10° Pagbank/PagSeguro 29.451.137 11° C6 Bank 26.886.189 12° Inter 26.405.463 13° BTG Pactual/Banco Pan 23.036.225 14° Neon 20.103.935 15° Votorantim 14.084.175

O Nubank havia atingido a quinta posição no ranking no terceiro trimestre do ano passado, quando superou o Santander ao registrar 64,8 milhões de clientes.

Os dados constam no balanço sobre reclamações contra instituições financeiras do BC, que foi divulgado nesta terça e reúne queixas procedentes sobre bancos realizadas por clientes no segundo trimestre deste ano.

O BTG Pactual/Banco Pan lidera o ranking de reclamações entre as 15 maiores instituições financeiras do país pela quarta vez consecutiva. O Bradesco e o Inter aparecem na sequência.

A lista do BC é formada a partir de reclamações registradas nos canais digitais de atendimento da autoridade monetária. A pontuação de cada banco é calculada multiplicando o número de queixas procedentes —casos em que houve sinal de descumprimento de lei ou norma pela instituição financeira— por mil e dividindo o resultado pelo número de clientes da instituição.

Quanto maior a pontuação obtida nessa metodologia, pior o desempenho do banco no período.

RANKING DE RECLAMAÇÕES | 1º TRIMESTRE DE 2022 Posição Instituição financeira Índice Reclamações Clientes 1º BTG Pactual/Banco Pan 43,58 1.004 23.036.225 2º Bradesco 30,90 3.229 104.486.688 3º Inter 29,38 776 26.405.463 4º C6 Bank 24,13 649 26.886.189 5º Pagbank/PagSeguro 22,47 662 29.451.137 6º Itaú 20,27 2.026 99.936.353 7º Santander 18,27 1.176 64.360.563 8º Caixa 12,51 1.882 150.374.233 9º Neon 11,88 239 20.103.935 10º Votorantim 9,94 140 14.084.175 11º Mercado Crédito 9,83 466 47.390.877 12º Banco do Brasil 9,46 706 74.579.521 13º Nubank 7,82 608 77.665.209 14º Original 7,51 378 50.266.862 15º Ame Digital 2,44 80 32.678.718 Fonte: Banco Central

O BTG Pactual/Banco Pan ficou com pontuação de 43,58: recebeu 1.004 reclamações procedentes de abril a junho deste ano, com uma carteira de 23,03 milhões de clientes. A instituição lidera o ranking desde o terceiro trimestre de 2022.

As principais queixas contra o grupo foram sobre irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações e serviços relacionados a cartões de crédito. Ofertas ou prestação de informação inadequadas sobre crédito consignado e cartões de crédito também apareceram com frequência.

Em nota, o Banco Pan disse que vem reforçando suas estruturas de atendimento e aumentando os investimentos "para ter cada vez mais excelência na jornada do cliente". O banco destaca, ainda, a queda da sua pontuação no ranking, que saiu de 76,14 para 43,58 desde o segundo trimestre de 2022.

"O Banco Pan tem como compromisso a constante melhoria na experiência de seus clientes e usuários, tanto nos produtos e serviços ofertados, quanto em seus canais de atendimento", diz a instituição

Prédio do BC em Brasília. - 04.mai.2022-Pedro Ladeira/Folhapress

No geral, as principais queixas são relativas a cartão de crédito e relacionadas a questões de integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações e dos serviços. No segundo trimestre deste ano, foram registradas 2.369 sobre o assunto.

Em segundo lugar aparecem as irregularidades relacionadas a informações e liquidação no Sistema de Valores a Receber do BC, de dinheiro esquecido em instituições, com 885 reclamações no período.

No segundo trimestre, o Bradesco subiu no ranking e passou a ocupar o segundo lugar entre as instituições com mais queixas no Brasil, com 30,90 pontos. No período, foram 3.229 reclamações procedentes entre 104,48 milhões de clientes. No primeiro trimestre de 2023, o banco havia ocupado a quinta posição, com 23,05 pontos.

O Bradesco informou à Folha que tem como foco permanente a redução dos índices de reclamações.

"Para isso, o banco realiza um intenso trabalho no acompanhamento das manifestações e priorização no encaminhamento de soluções. Todos os apontamentos são acompanhados de perto pela Ouvidoria. O objetivo é oferecer qualidade no atendimento a todos os clientes. É importante ressaltar que o Bradesco tem uma posição de respeito absoluto ao cliente e aos seus interesses", diz a instituição.

O Banco Inter, que aparece em terceiro lugar no ranking, com 776 queixas procedentes num universo de 26,4 milhões de clientes, não respondeu à reportagem.