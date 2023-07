Shows elevam renda de artistas enquanto ameaça da IA se aproxima

Financial Times

A Covid-19 quase transformou a indústria da música ao vivo em um espaço vazio. Taylor Swift está ajudando a superar isso. Esta semana, a estrela pop adicionou 14 datas extras na Europa à sua turnê para atender à alta demanda. Artistas como Beyoncé fizeram o mesmo.

A Live Nation, proprietária da Ticketmaster, espera vendas recordes neste ano. O valor das vendas de ingressos online para shows, festivais e óperas ultrapassará os níveis pré-Covid e atingirá quase US$ 34 bilhões em todo o mundo este ano, segundo estimativas da Statista Market Insights.

Um aumento nos preços arrisca criar descontentamento. Isso ajusta os preços de acordo com a demanda; alguns clientes relataram ter recebido orçamentos de milhares de dólares para ver grandes nomes.

Mas as ações da Live Nation subiram 29% no acumulado do ano. Importante destacar que o renascimento da música ao vivo impulsionará a renda dos artistas.

A cantora Taylor Swift durante show no Texas (EUA) - Suzanne Cordeiro - 28.jun.23/AFP

Faixas falsas geradas por inteligência artificial já estão invadindo plataformas de streaming, representando uma ameaça para as marcas e a renda dos artistas. Cantores podem ser facilmente imitados por computadores online. Pessoalmente, os fãs sabem o que é real.

Até 95% da renda anual de artistas famosos pode vir de turnês, segundo o Goldman Sachs. A renda de muitos músicos colapsaram durante a pandemia.

O streaming é creditado por reviver a indústria da música como um todo. Mas as gravadoras e plataformas de streaming são as vencedoras. A Autoridade de Concorrência e Mercado do Reino Unido afirma que os artistas podem ganhar cerca de 12 mil euros (aproximadamente R$ 64 mil) com 12 milhões de streams no Reino Unido. Isso é menos de 1 centavo por stream. Apenas 1% alcança essa popularidade.

A recessão na Europa —e potencialmente em outros lugares— pode diminuir o volume. Mas, desde que os eventos ao vivo paguem as contas, os músicos dependerão de turnês de concertos para uma karma positivo.