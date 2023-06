Taylor Swift anuncia novos shows da 'The Eras Tour' na Europa e na Ásia em 2024

São Paulo

Taylor Swift usou as redes sociais nesta terça-feira (20) para anunciar diversas novas datas de sua turnê The Eras Tour, embora nenhuma seja no Brasil, que receberá cinco shows disputadíssimos em novembro.

Taylor Swift na 'The Eras Tour' - Suzanne Cordeiro/AFP

Na nova leva de apresentações foram incluídos países da Europa e da Ásia e a Austrália. A americana ainda não havia anunciado datas em cidades como Londres e Paris, paradas obrigatórias de grandes turnês internacionais.

"Eu mal posso esperar para ver tantos de vocês na 'The Eras Tour' no ano que vem, nessas datas internacionais", escreveu a cantora numa publicação em seu Instagram.

As novas apresentações ficaram só para 2024. Elas começam no dia 7 de fevereiro e terminam em 17 de agosto. De acordo com o calendário, Taylor fará uma pausa nos shows justamente depois da apresentação que faz no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 26 de novembro.

Ela ainda se apresenta na capital paulista nos dias 24 e 25 do mesmo mês e, no Rio, nos dias 18 e 19. Disputados, os ingressos causaram brigas nas filas e acusações de que cambistas estariam usando robôs para garantir entradas na venda virtual.

As duas datas extras, uma em São Paulo e outra no Rio, abrirão suas vendas gerais nesta quinta (22), às 10h.