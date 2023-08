Amazon lança na próxima semana cartão de crédito no Brasil com Bradesco

São Paulo (SP) | Reuters

A gigante do varejo online Amazon vai lançar na próxima terça-feira (8) a oferta de cartão de crédito no Brasil em parceria com o Bradesco, afirmou o presidente-executivo do banco nesta sexta-feira (4).

A Amazon já havia programado para a próxima semana um evento para o lançamento do cartão que terá bandeira Mastercard.

Logotipo da Amazon em Paris, França - Gonzalo Fuentes/REUTERS

O cartão, primeiro oferecido pela Amazon no Brasil, chega em um momento em que o Banco Central iniciou nesta semana um ciclo de queda na taxa de juros, e o governo federal promove ações de incentivo à queda da inadimplência e fomento ao consumo.

"O risco de crédito será nosso, mas com total autonomia pelo Bradesco", afirmou o presidente-executivo do banco em conferência com analistas nesta sexta-feira.

"No dia 8 será lançado", afirmou o executivo sem dar mais detalhes.