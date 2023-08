Confira ideias de presentes de R$ 20 a R$ 200 para o Dia dos Pais

Curitiba

Com a proximidade do Dia dos Pais, crescem as buscas por presentes para a data —e, ao contrário do que muitos acreditam, gastar mais não é garantia de um presente melhor. Entre as dicas para encontrar o presente certo, estão buscar interesses compartilhados com o presenteado, considerar seus desejos e necessidades e até mesmo perguntar diretamente o que ele quer ganhar.

Produtos mais caros também podem ser encontrados em promoções dedicadas à data. As Casas Bahia, por exemplo, está oferecendo TVs e smartphones com desconto e parcelas reduzidas em seu site. Por outro lado, há presentes entre R$ 20 e R$ 200 que estão entre as apostas de marcas diversas para o Dia dos Pais. Confira:



Camiseta Chico Rei - R$ 79,99

Os produtos da mineira Chico Rei têm estampas baseadas em música, literatura, cinema, séries e humor, incluindo coleções com a colaboração de artistas como Laerte Coutinho, Milton Nascimento e Alceu Valença. Produtos como camisetas, canecas e meias saem por menos de R$ 100 e são uma boa oportunidade para presentear seu pai com os seus favoritos. Confira no site www.chicorei.com.

Camiseta Maria Maria faz parte da coleção da Chico Rei em colaboração com o Milton Nascimento, vendida por R$ 79,99 no site - Divulgação/Chico Rei

Avental para churrasco - R$ 79,90

Produtos relacionados a atividades de lazer e experiências também podem ser boas opções —se seu pai é conhecido pelo churrasco de domingo, o avental com a estampa "Churras" é a sugestão da Uatt?, por R$ 79,90 no site da marca.

Avental com estampa "Churras" é uma das apostas da Uatt? para o Dia dos Pais - Divulgação/Uatt

Outra opção por menos de R$ 100 é o kit de churrasco Plenus Tramontina, que conta com faca, garfo trinchante e pegador multiuso, por R$ 68,39 no site do Magazine Luiza.

Barbeador elétrico Philips à prova d’água - R$ 184,20

Presentes úteis para o dia a dia também podem ser um caminho. No Magazine Luiza, o barbeador elétrico Philips Series 1000 AquaTouch sai por R$ 184,20. O produto pode ser usado com a pele seca ou molhada e pode ser usado sem fio por 40 minutos, levando 8 horas para carregar.

O barbeador elétrico Philips Series 1000 AquaTouch está disponível por R$ 184,20 no site do Magazine Luiza - Divulgação/Magazine Luiza

Mochila para notebook Lenovo - R$ 119,99

Para os pais que precisam levar o computador para todo lado, uma mochila nova é opção de presente. A mochila Lenovo B210 suporta notebooks de até 15,6 polegadas e é encontrada no site do Kabum por R$ 119,99.

Mochilas podem ser úteis a pais que gostam de estar sempre com o notebook - Divulgação/Kabum

Par de tênis Reserva - R$ 199,99

Já se o objetivo é apoiar a prática de atividades físicas, é possível encontrar itens de vestuário adaptados às diferentes necessidades. O par de tênis RSV008C da Reserva é a recomendação da Centauro, por R$ 199,99 no site. Na Netshoes, é possível fazer combinações por menos de R$ 200. A marca recomenda a camiseta preta da Adidas, por R$ 89,99, e a bermuda da Mizuno, por R$ 74,99.

Itens de vestuário para prática esportiva como tênis e camisetas são encontrados por menos de R$ 200. - Centauro/Divulgação

Itens de vestuário geral também estão disponíveis nesta faixa de preço. No site da C&A, uma camisa de algodão texturizada de manga longa em off white fica por R$ 139,99.

Caixa Clássicos Garrafinhas da Cacau Show - R$ 21,90

Já para os fãs de chocolate, as caixas especiais da Cacau Show podem ser uma boa opção por menos de R$ 100. A combinação com bebidas alcoólicas é uma ideia para fugir dos doces mais tradicionais, contando ainda com a possibilidade de combinar diferentes produtos de acordo com as preferências.

Entre as sugestões da marca estão a Caixa Clássicos Garrafinhas, união de chocolate ao leite e licor de cereja, marula e conhaque que sai por R$ 21,90 no site, e a Caixa Harmonização Vinho, com bombons sortidos para harmonizar com vinho por R$ 54,90. A empresa destaca que a oferta de produtos pode variar entre regiões, e que os participantes do programa de benefícios, Cacau Lovers, tem mais descontos.

A combinação de chocolate com bebidas alcoólicas é uma das apostas da Cacau Show para o Dia dos Pais de 2023. - Divulgação/Cacau Show

Lata de café maturado em barril do Moka Clube - R$ 110

Bebidas alcoólicas também encontram espaço no mundo do café, com cafés maturados em barris de carvalho antes usados para uísque, rum, vinho ou cachaça. No site do Moka Clube, cada lata de café Barrel Aged custa R$ 110.

Café especial do Moka Clube pode agradar tanto fãs de café quanto de bebidas alcoólicas como rum e cachaça - Divulgação/Moka Clube

Livro Avesso da Pele - Livraria da Vila - R$ 47,50

Na Livraria da Vila, há produtos com até 30% de desconto, em promoção que vai até o dia 13 de agosto nas unidades físicas e no site. O livro Avesso da Pele, de autoria de Jeferson Tenório e publicado pela Companhia das Letras, foi vencedor do prêmio Jabuti na categoria "Romance Literário" e está disponível por R$ 47,50.

Livros têm até 30% de desconto na Livraria da Vila, em compras presenciais ou no site - Divulgação

Kit Dia dos Pais Quasar - O Boticário - R$ 149,90

Composto por um desodorante colônia adequado tanto para a prática de esportes quanto para o trabalho e um body spray com ação desodorante, o Kit Dia dos Pais Quasar da marca O Boticário está disponível por R$ 149,90 no site. Há mais opções de kits dedicados à data por até R$ 200 na loja virtual.

Kit com colônia desodorante e body spray é um dos kits da marca O Boticário para o Dia dos Pais. - Divulgação/O Boticário

Camisa polo de manga curta - C&A - R$ 69,99

Entre as sugestões da C&A para a data, a camisa polo de manga curta é uma opção por menos de R$ 100. No site da marca, também há calças de sarja por R$ 199,99 e camisa branca de manga longa em promoção, por R$ 139,99.