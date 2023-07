Volta ao escritório faz consumo de biscoitos aumentar

São Paulo

A volta aos escritórios fez o consumo de biscoitos aumentar no país. Segundo levantamento da Abimapi (associação que reúne marcas como Camil, Nestlé e Bauducco), a maior parte dos entrevistados (78%) diz que prefere consumir bolachas durante o trabalho.

"Durante a pandemia, com os escritórios fechados, perdemos um momento importante de consumo –que é justamente aquele lanchinho durante as horas de trabalho ou em trânsito. Em 2022, com o avanço da vacinação, a categoria atingiu um crescimento de 21% em valor de vendas, alcançando R$ 29 bilhões em faturamento e 1,5 milhão de toneladas em volume de vendas", afirma Zanão.

De acordo com o presidente-executivo da Abimapi, Claudio Zanão, a preferência se deve à versatilidade "Encontramos em diversos tipos e em embalagens com gramaturas diferentes –para as mais variadas ocasiões de consumo. É uma ótima opção de lanche para o trabalho por ser um produto prático", diz.

Segundo o levantamento, 19% das mulheres e 18% dos homens também consomem biscoito enquanto assistem à televisão. Cerca de 80% dos adultos entrevistados afirmaram consumir algum tipo de biscoito diariamente ou semanalmente.

Loja de biscoitos e doces finos - Rivaldo Gomes - 9.jun.22/Folhapress

Em relação ao tipo do produto, doce ou salgado, a preferência muda de acordo com a faixa etária. Enquanto, no geral, mais da metade disse gostar das duas opções, o biscoito doce foi mais popular para 68% dos brasileiros com idade entre 18 e 39 anos.

Os intervalos entre as refeições e no café da manhã estão entre os horários prediletos para o consumo, aponta a pesquisa.