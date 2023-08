Lucro da Nvidia cresce 843% no 2º trimestre com febre de inteligência artificial

AFP

Impulsionada pelo crescimento da inteligência artificial, a gigante americana dos microchips Nvidia dobrou sua receita no segundo trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo US$ 13,5 bilhões, com um lucro líquido de US$ 6,2 bilhões, um aumento de 843% em relação ao mesmo período de 2022.

Os resultados, muito acima da previsão da empresa e também das expectativas do mercado, fizeram com que suas ações disparassem cerca de 8% nas operações após o fechamento de Wall Street nesta quarta-feira (23). Desde o início do ano, as ações da empresa aumentaram 200%.

Logo da Nvidia em sua sede - Ann Wang - 31.mai.23/Reuters

A empresa entrou no seleto grupo de empresas que valem mais de US$ 1 trilhão, no qual estão incluídas a Apple, a Microsoft, a Amazon e a Alphabet.

O grupo californiano indicou que a atividade no setor de semicondutores para centros de processamento e armazenamento de dados registrou vendas de mais de US$ 10 bilhões no segundo trimestre, um aumento de 171% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, um "recorde".

A Nvidia, originalmente conhecida por suas placas gráficas para jogos de vídeo de alta resolução ou videoconferências, agora possui um produto principal, o H100, para inteligência artificial, o mais procurado do setor.

Esses são essenciais para a IA "generativa", que permite a esses programas criar texto, música, imagens ou vídeos sem intervenção humana em resposta a uma solicitação, como o ChatGPT.

A produção da grande maioria dos microchips utilizados para IA e entretenimento no mundo depende de duas empresas: a Nvidia para o design e a empresa taiwanesa TSMC para sua fabricação.