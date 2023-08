Central de vendas do Pan deve ser reduzida em 75% em 12 meses por causa da inteligência artificial

São Paulo

O presidente do BTG Pactual, Roberto Sallouti, afirmou nesta terça-feira (22) que o uso da inteligência artificial vai permitir uma forte redução no quadro de colaboradores do Pan, banco digital de varejo do conglomerado, com ganhos de produtividade para a operação.

"A gente estima que nossa central de vendas [do banco Pan] vai ter 25% do número de pessoas em 12 meses só por causa do uso da inteligência artificial", afirmou Sallouti durante participação em evento promovido pelo Santander em São Paulo.

Se o banco não adotar medidas como essa, vai perder competitividade frente à concorrência, disse o presidente do BTG.

"Sou da crença de que a inteligência artificial não vai gerar vantagem competitiva. Se você não usá-la, você vai ter uma desvantagem competitiva. Vai ser obrigatório e a gente começa a ver alguns exemplos da aplicação da inteligência artificial e os ganhos de produtividade são chocantes", afirmou o executivo.

Roberto Sallouti, presidente do BTG Pactual, durante participação em evento da Febraban em São Paulo - Danilo Verpa - 27.jun.2023/Folhapress

"A desvantagem competitiva vai ser não investir em inteligência artificial e inteligência analítica", disse a presidente do BB (Banco do Brasil), Tarciana Medeiros.

Ela afirmou que vê como grande desafio conciliar o funcionamento das agências físicas com a operação digital, para que haja uma conversa fluída entre elas.

Tarciana disse que os ganhos de produtividade no banco têm vindo principalmente do desenvolvimento de modelos analíticos que permitem conhecer profundamente os clientes, com mapeamento personalizado de hábitos financeiros da base de correntistas.

"Conhecer o cliente e embarcar com inteligência analítica faz uma diferença muito grande de produtividade", disse a presidente do BB.