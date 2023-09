Drex: 500 operações já foram conduzidas com sucesso na fase de testes

Brasília

Cerca de 500 operações foram bem-sucedidas na primeira fase de testes do Drex —o real digital em desenvolvimento pelo Banco Central, informou a autoridade monetária nesta quarta-feira (13).

Desde o início do piloto, foram simulados procedimentos como emissão e destruição de Drex e transferências entre bancos e entre clientes. Nas simulações, também foi realizada a primeira emissão de títulos públicos federais na última segunda-feira (11). A partir de agora, os participantes podem iniciar operações simuladas de compra e venda desses títulos entre eles e entre clientes.

Drex: “d” e “r” fazem alusão a real digital; o “e” vem de eletrônico e o “x” é para expressar modernidade, diz Banco Central - Reprodução

Dos 16 grupos selecionados para o piloto, 11 instituições já operam na rede. Elas começaram a ser incorporadas à plataforma Drex no fim de julho. De acordo com o BC, a operação da primeira fase do piloto deve durar até meados de 2024.

"As operações que estão sendo disponibilizadas para teste na rede são referentes à criação de carteiras para os participantes, que operam com Drex de atacado, e criação de carteiras para clientes finais, que operam com Drex de varejo", disse Fabio Araujo, coordenador do projeto no BC, em nota.

"Além da criação de carteiras, os participantes já começaram a realizar operações de transferência, que podem ser diretamente entre participantes, entre um participante e seu cliente, entre clientes de um mesmo participante e até mesmo entre clientes de diferentes participantes", continuou.

O real digital foi batizado de Drex pelo BC no dia 7 de agosto e apresentado como "um passo a mais na família do Pix".