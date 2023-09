Governo Lula anuncia concurso nacional unificado com 6.590 vagas

Brasília

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira (29) a criação de novo concurso nacional unificado com 6.590 vagas para o serviço público federal, com a adesão de 20 órgãos e entidades ao "Enem dos concursos".

Os detalhes do novo modelo de seleção de servidores públicos federais foram divulgados pela ministra Esther Dweck (Gestão e Inovação).

Ministra Esther Dweck (Gestão) em entrevista à Folha em seu gabinete, em Brasília - Pedro Ladeira - 13.fev.2023/Folhapress

A previsão é que a prova seja aplicada de forma simultânea em 180 cidades de todos os Estados e no Distrito Federal.

VAGAS POR ÓRGÃO

FUNAI 502

INCRA 742

MAPA 520

MGI e transversais 1.480

MS 220

MTE 900

ANTAQ 30

MDIC 110

PREVIC 40

ANEEL 40

ANS 35

IBGE 895

MJSP 130

MCTI 296

MINC 50

AGU 400

MEC 70

MDHC 40

MPI 30

MPO 60

CALENDÁRIO

Edital do concurso publicado: 20 de dezembro de 2023

Concurso realizado: até março de 2024

Resultado final da etapa unificada: até maio de 2024

Cursos de formação quando cabível: até julho de 2024

Posse dos novos servidores: até agosto de 2024

O exame seguirá um modelo inspirado no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e será levado a localidades remotas do país.

O concurso unificado foi instituído na manhã desta sexta com a publicação de um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Diário Oficial da União.

De acordo com o documento, são objetivos da seleção pública nacional unificada promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos e padronizar procedimentos na aplicação das provas.

O texto também fala em "aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público e em zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame."

Os custos de realização do concurso unificado serão rateados entre os órgãos e as entidades da administração pública federal participantes. A adesão é voluntária, e os critérios para o rateio serão estabelecidos posteriormente, em ato de Dweck.

"O termo de adesão estabelecerá o plano de trabalho a ser seguido pelas partes; e as obrigações comuns e específicas", diz o Ministério da Gestão, em nota.