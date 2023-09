Universidade americana desenvolve sistema que aumenta eficiência de carros autônomos

Detroit (EUA)

O Salão de Detroit está bem diferente de outros tempos. Os espetáculos de antes foram substituídos por estandes enxutos, com poucas marcas em exposição. Há, contudo, um espaço anexo que oferece mais sobre o futuro dos carros do que a maior parte dos automóveis expostos no pavilhão principal.

É nesse lugar, chamado Automobili, que universidades e fornecedores de componentes exibem propostas ligadas a eletrificação, veículos autônomos e redução de emissões. Um desses projetos, apresentado pela Universidade de Tecnologia de Michigan, tenta resumir tudo.

Estudantes de pós-graduação desenvolveram um sistema que aumenta a eficiência energética de carros capazes de rodar sem a intervenção do motorista. A ideia é tirar o máximo de autonomia desses modelos, o que permite reduzir o custo de operação e as emissões de poluentes.

Picape RAM recebe equipamentos de condução autônoma desenvolvidos pela Michigan Technological University, no Salão de Detroit - Eduardo Sodré - 13.set.2023/Folhapress

Andrew Robare, estudante que participou do projeto, abriu a porta traseira de uma picape RAM para mostrar o equipamento. O emaranhado de processadores com inúmeros LEDs piscantes ocupa todo o assento e mostra que há um longo caminho pela frente, mas já se trata de um protótipo funcional.

Robare explica que os sensores reconhecem o quanto o veículo está carregando de peso, o que possibilita escolher a melhor rota de entrega de acordo com o horário. Por exemplo, o veículo será direcionado automaticamente para trechos que a combinação da massa em deslocamento com os aclives e o trânsito vai permitir o menor gasto possível de combustível.

Como é o cérebro eletrônico que está no controle, é possível dosar acelerações e frenagens para atingir o melhor resultado possível sem atravancar o trânsito.

Segundo o estudante, a expectativa é de uma redução de até 30% no consumo de energia ou de combustível. Para chegar nesses resultados, o equipamento pode escolher rotas completamente diferentes para executar uma mesma tarefa, e isso vai depender do que move o veículo.

Se o automóvel for elétrico ou híbrido, por exemplo, os sensores podem direcioná-lo para caminhos que permitam maior regeneração das baterias.

O sistema, que se chama Arpa-E Nextcar, também considera as incertezas do trânsito.

A central eletrônica da navegação por GPS trabalha com estatísticas. Dessa forma, está sempre alerta para evitar regiões mais propensas a engarrafamentos e outros problemas que afetam a autonomia.

O projeto da Universidade de Tecnologia de Michigan está sendo desenvolvido em parceria com as montadoras Stellantis e General Motors. Esse é o caminho para transformar a parafernália eletrônica em algo usável no cotidiano.

Além dos equipamentos instalados na cabine, a picape em exposição no Salão de Detroit traz uma antena no teto que se assemelha à torre de câmeras dos carros que a Google usa para mapear as ruas.

Instalar tudo isso de forma a liberar espaço para carga ou passageiros parece impensável nos dias de hoje, mas as novas plataformas desenvolvidas para carros elétricos permitem imaginar soluções que sejam acomodadas na carroceria.

O jornalista viajou a convite da Ford