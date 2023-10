Cocaína legalizada está chegando, diz startup canadense de R$ 44 milhões

Bloomberg

Uma startup acaba de ser listada na Bolsa de Valores do Canadá com um modelo de negócios baseado em uma previsão provocativa —a cocaína legal está chegando.

A Safe Supply Streaming está apostando em uma chamada terceira onda de mudanças de políticas que descriminalizariam drogas pesadas, seguindo medidas semelhantes que tornaram a maconha e os psicodélicos mais populares.

A startup planeja adquirir empresas que possam se beneficiar disso, como fabricantes de tiras de teste de fentanil, clínicas de tratamento de dependência e bebidas energéticas contendo folha de coca, de acordo com o CEO Bill Panagiotakopoulos.

A empresa foi avaliada em cerca de US$ 8,6 milhões (R$ 44,4 milhões) no fechamento de quarta-feira (4), com base em suas aproximadamente 79 milhões de ações, em comparação com uma avaliação de US$ 14,6 milhões (R$ 75,4 milhões) em sua rodada de financiamento mais recente.

A Safe Supply tem apresentado aos investidores estimativas de que a cocaína legal na província canadense da Colúmbia Britânica, que recentemente descriminalizou a droga, poderia ser um mercado de US$ 2,3 bilhões (R$ 11,8 bilhões).

Os fundadores da Safe Supply estão promovendo uma visão abrangente de descriminalização global, apoiando leis que tratarão a venda de drogas como qualquer produto normal, tornando-as regulamentadas, vendidas e taxadas —com base na crença de que a legalização facilitaria uma crise de drogas e reduziria as mortes por overdose.

Em um documento de apresentação cuja capa apresenta um jovem equilibrando-se em um galho de árvore acima de um horizonte urbano noturno, a Safe Supply retrata seu plano de negócios como uma maneira de "construir um mundo melhor e ajudar a encerrar de forma responsável a guerra às drogas".

"Vamos começar a construir um ecossistema, obter um valor de mercado como uma empresa de capital público e começar a adquirir todos esses negócios que o público em geral ainda não percebeu que são negócios de narcóticos", disse Michael Astone, que faz parte do conselho consultivo da Safe Supply e é CEO da ArcStone Securities & Investments, um dos financiadores da empresa.

Vários governos têm adotado a visão de legalização de drogas pesadas. Portugal as descriminalizou em 2001, e o estado americano do Oregon seguiu o exemplo em 2020. No início deste ano, o experimento de descriminalização da Colúmbia Britânica, que abrange desde heroína até metanfetamina, entrou em vigor. E há alguns meses, autoridades de Berna, na Suíça, anunciaram um programa piloto para legalizar a venda de cocaína.

O Canadá tem um programa de "suprimento seguro" destinado a prevenir overdoses fornecendo opioides, estimulantes e outras drogas. Empresas canadenses como a Lucy Scientific Discovery e a Filament Health têm divulgado acordos com a Health Canada que permitem a pesquisa de cocaína.

No entanto, não há dados que sustentem a ideia de que uma oferta legal e regulamentada de cocaína reduziria o custo das mortes por overdose. Mesmo com Vancouver introduzindo políticas para tornar o uso de drogas mais seguro, a cidade continua imersa em uma epidemia de dependência e crimes relacionados a drogas.

Jason Hockenberry, chefe de departamento da Escola de Saúde Pública de Yale, disse que a legalização provavelmente removeria o estigma das drogas, incentivando a experimentação, o uso mais generalizado e, eventualmente, a dependência. "Se você perguntar a uma pessoa se ela experimentaria, ela pode dizer que não. Mas então ela conhece alguém que diz: 'Eu uso cocaína toda sexta à noite', e isso muda a mente dela", disse.

Hockenberry não estava familiarizado com a Safe Supply Streaming. Mas ele fez uma analogia com base em no modelo de investimento da startup. "Se a Anheuser-Busch ou a Bacardi de repente dissessem que usariam parte de sua receita para investir em clínicas Betty Ford [de reabilitação], você consegue imaginar a reação negativa?", disse. "Isso nunca seria aceito".

Ronan Levy, ex-CEO da empresa de psicodélicos Field Trip Health & Wellness e membro do conselho consultivo da Safe Supply, refutou essa caracterização. "Não vemos isso como um conflito", disse, em resposta por email. "Existe uma necessidade imediata e crescente de novos investimentos em instalações de tratamento e recuperação".

Os investidores da Safe Supply incluem Jonathan Goldman, herdeiro de uma empresa imobiliária canadense, e Steve Arbib, fundador da MedReleaf, um produtor de cannabis pioneiro. Ambos investiram na Safe Supply por meio de uma oferta privada, de acordo com a empresa, e por meio de participações na Origin Therapeutics. A Safe Supply anunciou uma aquisição reversa da Origin, uma empresa de psicodélicos, no início deste mês, para abrir seu capital.

Goldman não retornou uma mensagem em busca de comentário, e Arbib se recusou a comentar.

"Estamos conversando com investidores e escritórios de família que ganharam dinheiro com cannabis e entendem o comércio de narcóticos", disse Astone. "Nem todos acreditarão que uma onda está chegando".