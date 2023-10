Governo de SP lança edital de R$ 13,5 bi para trem que ligará São Paulo a Campinas

São Paulo | Reuters

O governo do estado de São Paulo lançou neste sábado edital do que chama de TIC (Trem Intercidades) Eixo Norte, um projeto de R$ 13,5 bilhões que pretende ligar a cidade de São Paulo a Campinas e que deve ir a leilão no final de fevereiro do próximo ano.

O governo estadual afirmou que o projeto, lançado anteriormente no governo de João Doria, foi tornado "mais atrativo" por meio de um aporte 42% maior do poder público para o empreendimento, somando R$ 8,5 bilhões.

O pátio ferroviário de Campinas, que será reformado pela prefeitura; Trem Intercidades deve conectar duas áreas centrais onde há planos de revitalização - Reprodução/Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas

Segundo a gestão liderada por Tarcísio de Freitas (Republicanos), parte dos recursos serão oriundos de empréstimo de R$ 6,4 bilhões firmado entre o governo de São Paulo e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

"Por outro lado, o valor de contraprestação a ser pago pelo governo estadual caiu de R$ 400 milhões para cerca de R$ 250 milhões ao longo dos 30 anos da concessão", afirmou o Estado em comunicado à imprensa.

O vencedor do leilão será o que apresentar a maior redução de pagamento pelo Estado pela prestação dos serviços.

Além disso, o Estado garantirá 90% da receita estimada para o funcionamento do serviço expresso entre São Paulo e Campinas. Caso a arrecadação com as tarifas supere em 10% o total previsto, o lucro será igualmente repartido entre o Estado e o operador privado, afirmou o governo.

"Esses aprimoramentos vão garantir uma receita mínima para a operação do TIC, além de tornarem o modal mais competitivo e com preço justo para o usuário", promete o governo paulista.

O cronograma prevê a entrada em operação do TIM (Trem Intermetropolitano) em 2029 e do Trem Intercidades em 2031.

O projeto prevê a ligação, por linha férrea, entre a capital paulista e Campinas (TIC), uma distância de cerca de 100 quilômetros; a implantação do TIM entre Campinas e a cidade próxima de Jundiaí; e a concessão da Linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

O valor máximo da tarifa estabelecida no edital para o TIC é de R$ 64. A viagem terá duração de 64 minutos, com 15 trens executando a operação, segundo o governo paulista.