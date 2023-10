Inflação de 3,7% nos EUA fica acima do esperado para setembro

Nova York | Financial Times

A inflação nos EUA foi maior do que o projetado para setembro, o que aumenta a perspectiva de que o Federal Reserve aumente as taxas de juros após dados recentes também robustos sobre a atividade no mercado de trabalho.

O índice de preços ao consumidor subiu 3,7% em relação ao ano anterior, de acordo com o BLS (Bureau of Labor Statistics), órgão americano responsável pela produção de estatísticas sobre a economia. O ritmo é o mesmo registrado no mês anterior. Os economistas esperavam uma leve queda.

Preço de combustíveis puxam inflação nos EUA para patamar acima do esperado pelo Fed. Homem abastece carro no Alabama (EUA) - AFP

Em termos mensais, a inflação desacelerou de 0,6% para 0,4%, em parte devido à menor pressão dos preços de energia. No entanto, o núcleo da inflação, que exclui os preços voláteis de energia e alimentos, permaneceu estável em 0,3% em relação ao mês anterior.

O núcleo da inflação caiu de 4,3% para 4,1% em relação ao ano anterior.

Investidores e formuladores de políticas precisarão analisar os dados em função da falta de consenso sobre o provável caminho da política monetária pelo resto do ano.

Muitos investidores estavam dispostos a ignorar um recente aumento na taxa de inflação geral pelo impulso nos preços propiciado pelo encarecimento da energia. No entanto, dados de empregos mais fortes do que o esperado na semana passada alimentaram preocupações de que a inflação possa ficar acima da meta de 2% do Federal Reserve.

Os dados levaram os rendimentos dos títulos do governo dos EUA aos níveis mais altos em 16 anos e causaram um breve aumento nas expectativas dos investidores de que o Fed aumentaria a taxa de juros de referência mais uma vez antes do final do ano.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Os rendimentos recuaram nos últimos dias e a probabilidade de outro aumento da taxa este ano, conforme indicado pelos mercados futuros, caiu para cerca de 30%. Vários funcionários do Fed sugeriram que rendimentos mais altos dos títulos do Tesouro poderiam ajudar a apertar as condições financeiras sem que o banco central precisasse elevar sua própria taxa de juros novamente.

Após a divulgação dos dados de inflação de quarta-feira, os futuros de ações dos EUA caíram e os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram após a divulgação dos dados do IPC de setembro. O rendimento do Tesouro de dois anos, que varia de acordo com as expectativas de taxa de juros, subiu 0,07% para 5,08%, embora tenha permanecido dentro das faixas de negociação recentes.

Os traders ainda aumentaram modestamente as apostas de que o Fed aumentaria as taxas de juros mais uma vez antes do final do ano, embora as probabilidades permaneçam em torno de meio a meio.

A taxa de fundos federais subiu de quase zero em março de 2022 para uma faixa entre 5,25 e 5,5%. No momento da última reunião de política do Fed em setembro, os funcionários estavam inclinados à probabilidade de outro aumento da taxa antes do final do ano, seguido por um ritmo lento de cortes nos próximos dois anos.