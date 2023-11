Acompanhe a cotação do dólar e a movimentação da Bolsa nesta segunda (27)

São Paulo

O dólar abriu em leve alta nesta segunda-feira (27), enquanto o mercado aguarda a divulgação de novos dados de inflação nos Estados Unidos, em busca de mais informações para alinhar apostas sobre o futuro da política de juros americana.

Nas últimas semanas, a moeda americana acumulou queda ante o real após dados positivos de inflação no país, que endossaram previsões de que a alta de juros nos Estados Unidos chegou ao fim. Agora, investidores buscam definir com mais clareza quando o início de cortes de juros deve começar.

Às 9h, a moeda estava próximo da estabilidade e apresentava uma leve alta de 0,02%, cotado a R$ 4,9000 na venda.

Mercado espera divulgação de novos dados sobre inflação nos Estados Unidos - Dado Ruvic/Reuters

Na sexta-feira (24), a Bolsa brasileira recuou 0,83%, aos 125.517 pontos, puxada por ações do setor de varejo, que registram as maiores baixas da sessão, e pela baixa liquidez por conta do feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos.

Os papéis da Magazine Luiza e do Grupo Casas Bahia caíram 8,76% e 8,62%, respectivamente, liderando as perdas do pregão, em plena Black Friday. Projeções de queda nas vendas da data neste ano pressionaram os papéis do setor, fazendo o índice que reúne companhias de consumo do Ibovespa recuar 1,37%.

A Petrobras também foi um dos destaques do dia, registrando uma sessão volátil após a apresentação de seu novo plano de investimentos. A petroleira começou o dia caindo e passou a alternar entre perdas e ganhos, mas garantiu alta de 0,25% na sessão.

Apesar da queda desta sexta, o Ibovespa terminou a semana com alta acumulada de 0,59%.

No câmbio, o dólar caiu 0,17% e terminou o dia cotado a R$ 4,897, passando mais uma vez por uma sessão de liquidez reduzida por conta do feriado nos EUA. A moeda americana acumula queda de 0,15%.

O movimento no Brasil ocorreu em linha com o exterior: o índice que mede o desempenho do dólar ante outras moedas fortes caiu 0,52%.