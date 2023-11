Argentina aumenta impostos sobre compras de dólares destinadas a poupanças antes da posse de Milei

Reuters

A Argentina aumentou nesta quinta-feira (23) os impostos sobre compras de dólares destinadas a poupanças ou feitas com cartões bancários para proteger as limitadas reservas do banco central do país, semanas antes de o presidente eleito Javier Milei assumir o cargo em 10 de dezembro.

A medida foi anunciada no Diário Oficial da Argentina e declarou que o pagamento antecipado do imposto de renda aumentou de 45% para 100%.

A mudança significa que os argentinos que usam cartões de crédito em dólar ou compram moeda estrangeira para poupar pagarão taxas mais próximas das praticadas em mercados alternativos.

Cédula de peso sobre cédulas de dólar - Agustin Marcarian - 17.out.2022/Reuters

A decisão foi orientada por considerações de gestão tributária e justiça, segundo o comunicado.

Essa mudança ocorre depois que o liberal Milei, que propõe a dolarização da economia argentina e a eliminação do banco central, derrotou o ministro da Economia peronista, Sergio Massa, em um segundo turno presidencial no domingo.

O mercado de câmbio argentino está tenso devido às expectativas de desvalorização do peso. Para proteger sua reserva de moeda estrangeira, a Argentina definiu várias taxas de câmbio sob controles rigorosos em 2019.