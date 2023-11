Caixa lucra R$ 3,2 bilhões no 3º trimestre, alta de 16,5%

São Paulo

A Caixa Econômica Federal lucrou R$ 3,2 bilhões no terceiro trimestre de 2023, 16,5% a mais do que no mesmo período de 2022, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (13). Na comparação com o trimestre anterior, o resultado é 23% maior.

Já a margem financeira do banco estatal alcançou R$ 14,5 bilhões, aumento anual de 15,7%.

Fachada do prédio da Caixa Econômica Federal em Brasília (DF); banco teve lucro de R$ 3,2 bilhões no terceiro trimestre - Antonio Molina/Folhapress

Este é o primeiro resultado divulgado sob o comando de Carlos Antonio Vieira, que tomou posse como CEO na semana passada. Ele foi indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), após longa negociação com Lula (PT). O posto da então presidente Rita Serrano estava na mira do PP desde julho.

A carteira de crédito terminou setembro com R$ 1,091 trilhão, crescimento de 11,7% sobre o mesmo mês de de 2022.

No terceiro trimestre, foram R$ 51,4 bilhões em crédito imobiliário, 4,7% a maior que no mesmo período do ano anterior. Desses recursos, R$ 32,5 bilhões foram com FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e R$ 18,9 bilhões com o SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo).

A Caixa ampliou ainda mais a liderança neste segmento, para 68,8% de market share, uma alta de 2,6 ponto percentual em 12 meses. No recorte do Minha Casa Minha Vida, a estatal tem 98,6% do mercado.

O crescimento no crédito para o agronegócio foi bem maior, de 29,9%, para R$ 52,4 bilhões. No consignado, a alta foi de 9,5% para R$ 103 bilhões.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa teve um salto anual de 59,3%, de R$ 2,9 bilhões para R$ 4,6 bilhões. Na comparação anual, houve queda de 2,6%.

O índice de inadimplência subiu de 1,94% em setembro de 2022 para 2,67% em setembro deste ano.

"Excetuando-se o evento de inadimplência, de um cliente específico em saneamento e infraestrutura, o índice seria de 2,35%", disse o banco em balanço.

Entre pessoas físicas, a taxa de atraso foi de 3,60% para 4,16%.

Segundo a Caixa, o Desenrola Brasil alcançou mais de R$ 4,5 bilhões em negociações no banco até outubro, com 186,9 mil beneficiados e 237,1 mil contratos regularizados.

A receita com prestação de serviços e tarifas somou R$ 6,6 bilhões no terceiro trimestre, aumento de 1,2% em 12 meses. O crescimento foi impulsionado pelo aumento de 17,5% nas receitas de serviços decorrentes de crédito e de 8,6% em conta corrente e tarifas bancárias.

As despesas administrativas, por sua vez, totalizaram R$ 10,2 bilhões no período, aumento de 2,4% em relação ao 2022.

RAIO-X da Caixa no 3º tri de 2023

Fundação: 1861

Lucro líquido no 3º trimestre de 2023: R$ 3,2 bilhões

Agências: 3.371

Funcionários: 95,49 mil

Principais concorrentes: Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Itaú