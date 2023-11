CVM americana enfrenta resistência a plano de regular IA nos investimentos

Nova York | Financial Times

Corretores, fundos de hedge e consultores de investimento estão resistindo às tentativas do principal regulador dos mercados dos EUA de gerenciar como a inteligência artificial é usada para dar conselhos financeiros a investidores.

Regras propostas pela Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC, na sigla em inglês) em julho forçariam bancos e gestores de fundos a neutralizar ou eliminar qualquer conflito de interesse envolvendo quase qualquer forma de tecnologia quando aconselham clientes.

Comentários continuaram a chegar à SEC depois do prazo de 10 de outubro, a maioria dos quais criticando esses planos devido à sua abrangência e ao que um grupo do setor chamou de estilo "arbitrário e caprichoso" de regulamentação.

Sede da SEC, a CVM americana, em Washington, nos Estados Unidos - Andrew Kelly - 12.mai.2021/Reuters

"Há muito tempo, talvez nunca, tinha visto uma linha de oposição tão forte", disse Jesse Forster, especialista em estrutura de mercado de ações do grupo de pesquisa Coalition Greenwich.

A resistência ocorre enquanto os EUA buscam se estabelecer como líder global na regulamentação da IA. Na semana passada, o presidente Joe Biden assinou uma ordem executiva reunindo mais de 25 agências governamentais para supervisionar a tecnologia que está em rápido desenvolvimento.

O presidente da SEC, Gary Gensler, há muito tempo se preocupa com os perigos da tecnologia e disse ao Financial Times no mês passado que, sem uma intervenção rápida, seria "quase inevitável" que a IA desencadeasse uma crise financeira dentro de uma década.

As propostas de julho da SEC, focadas em análise preditiva de dados e apelidadas de "Reg PDA" pela indústria, visam combater o risco de que a escalabilidade do aconselhamento relacionado à IA possa prejudicar mais investidores, mais rapidamente do que era possível com tecnologias anteriores.

No entanto, críticos argumentam que a proteção ao investidor já está coberta por regras existentes, como a exigência de que corretoras ajam no melhor interesse dos clientes, e pelos deveres fiduciários que regem os consultores de investimento.

Eles também alertaram que a definição de "tecnologia" da SEC nas novas regras era tão ampla que poderia abranger o uso de uma calculadora e que a necessidade de remover qualquer conflito, em vez de apenas divulgá-lo, seria quase impossível de cumprir.

Forster disse que as críticas também refletem o efeito cumulativo de uma enxurrada de regulamentações da SEC. "A PDA não aconteceu em um vácuo. As pessoas estão chegando ao limite e a indústria está essencialmente dizendo 'vocês estão brincando?'".

A SEC apresentou mais regras sob a gestão de Gensler do que em qualquer momento desde a crise financeira de 2008, mostrou um levantamento recente, com menos delas decorrentes de legislação do Congresso do que sob outros presidentes recentes da SEC.

Outras propostas da era Gensler incluem reformas abrangentes do Tesouro e dos mercados de ações e novas regras para custódia de ativos e investimentos ESG. Regras já promulgadas incluíram mudanças nos preços de fundos mútuos e divulgações relacionadas a cibersegurança.

Em comentário à SEC, Sifma, associação do setor, pediu que a Reg PDA fosse totalmente abandonada, pois isso equivaleria a uma regulamentação arbitrária e caprichosa. O Investment Company Institute, que representa gestores de ativos, alertou que a regra proposta levantaria questões constitucionais ao restringir indevidamente as comunicações dos consultores com os investidores.

Grupos como Morgan Stanley e as divisões de gestão de patrimônio e ativos do JPMorgan responderam com cartas individuais, além das missivas de grupos do setor que normalmente os representam. O Morgan Stanley disse que escreveu "para amplificar" as preocupações apresentadas pela Sifma, ICI e outros.

Um especialista regulatório que frequentemente responde a propostas da SEC disse que sua resposta, de forma incomum, não incluía sugestões de como melhorar a Reg PDA porque eles sentiam que toda a proposta era desnecessária.

Stephen Berger, chefe de política do fundo de hedge Citadel, descreveu as regras como "mal consideradas e excessivamente expansivas".

"Embora a comissão afirme que a proposta pretende ser neutra em relação à tecnologia, isso só é verdade no sentido de que a proposta é universalmente hostil à tecnologia", disse ele.

A SEC disse em comunicado que "se beneficia de um engajamento robusto do público e revisará todos os comentários enviados durante o período de comentários aberto".

Questionado em um evento da Sifma na terça-feira (7) sobre a regra e as preocupações da indústria, Gensler, o presidente da SEC, disse que a chave era proteger os investidores do equivalente financeiro de comunicações direcionadas feitas pela internet.

"Se o aplicativo estiver mencionando algo sobre as receitas e lucros [das pessoas], isso vai influenciar a recomendação. É essa coisa básica que estamos tentando abordar", disse ele, observando como isso poderia distorcer o que um investidor vê.

O apoio à Reg PDA tem vindo principalmente de grupos de consumidores, que afirmam que as proteções atuais aos investidores não vão longe o suficiente. Eles apontam para o risco de que a tecnologia dos consultores de investimentos ainda possa influenciar investidores, mesmo que não chegue a ser uma recomendação do tipo que já é coberta pelas proteções existentes.