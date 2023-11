Volkswagen prorroga acordos coletivos com sindicatos no Brasil até 2028

Reuters

A Volkswagen anunciou nesta sexta-feira (10) a extensão até 2028 dos acordos coletivos vigentes com os sindicatos das fábricas da empresa em São Bernardo do Campo, Taubaté e São Carlos, no estado de São Paulo, e em São José dos Pinhais, no Paraná.

A conclusão bem-sucedida da negociação é considerada fundamental para futuros investimentos, veículos e sistemas de propulsão que a marca pretende desenvolver e produzir no Brasil, informou a empresa, acrescentando que os detalhes sobre esses investimentos serão comunicados oportunamente.

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, o acordo também abre a possibilidade de novos investimentos para a fabricação de dois modelos híbridos na unidade de São Bernardo do Campo a partir de 2027.

Fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo - Leonardo Benassatto - 28.jun.2023/Reuters

"Este é um acordo que dá longevidade para a fábrica da Anchieta [em São Bernardo do Campo], reposiciona nossa região rumo à reindustrialização e gera oportunidades de crescimento do setor de autopeças do ABC. Acordo esse extremamente importante para os trabalhadores na Volks, para o ABC e todo o país", disse Wellington Damasceno, diretor administrativo do sindicato e representante dos trabalhadores na Volkswagen.

Damasceno destacou que a extensão do acordo até 2028 não apenas garante os investimentos, cláusulas econômicas e sociais, e a efetivação dos novos contratados, mas também assegura o futuro da fábrica e a estabilidade no emprego aos trabalhadores.

Atualmente, a unidade de São Bernardo do Campo emprega cerca de 8.200 trabalhadores, com cerca de 5.000 atuando no chão de fábrica, segundo informações do sindicato.