BC da Argentina sob Milei mantém juros em 133% e encarece dólar em 2% ao mês

Buenos Aires

O Banco Central da Argentina anunciou os principais eixos de sua nova política cambial e monetária sob o governo de Javier Milei. A instituição decidiu manter a taxa básica de juros em 133% ao ano e encarecer em 2% ao mês a cotação do dólar oficial, usado por instituições financeiras, bancos e empresas em transações de grande volume.

O comunicado foi publicado um dia depois que o ministro da Economia, Luis Caputo, divulgou uma forte alta desse dólar, de 366 para 800 pesos, e portanto uma maxidesvalorização do peso argentino. A mudança faz parte de um pacote de medidas para enfrentar o profundo déficit fiscal, a inflação de três dígitos e a escassez de reservas internacionais do país.

Javier Milei, novo presidente da Argentina, participa de cerimônia judaica do Hanukkah nesta terça (13), enquanto seu ministro da Economia anunciava medidas - Juan Mabromata/AFP

"O objetivo é alcançar um equilíbrio fiscal financeiro em 2024", justificou o Banco Central na longa nota. "Uma das prioridades estabelecidas pelos anúncios é a sinceridade dos preços na economia. A estrutura herdada, com distorções marcantes nos preços, foi implementada com o objetivo de reprimir e atrasar, e não erradicar, as consequências inflacionárias das políticas deficitárias do Estado."

Na terça-feira, Caputo anunciou uma série de medidas ortodoxas para lidar com a grave crise financeira, incluindo cortes drásticos nos gastos e uma desvalorização de 54% na taxa de câmbio oficial do peso, para 800 por dólar.

No contexto de uma inflação anual próxima a 180% e pobreza acima de 40%, o governo também disse que cortará os subsídios ao transporte e à energia e reduzirá as obras públicas para eliminar o déficit fiscal.

"Isso nos leva a uma expectativa de déficit zero (...) Fica eliminada a emissão monetária para financiar o Tesouro", disse o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

"Precisamos de credibilidade, que não pode ser alcançada gastando mais do que temos (...) Essas são medidas sem opção, não havia opção. Em termos de urgência, foram as medidas certas", afirmou.

Durante a campanha eleitoral, Milei prometeu eliminar os rígidos controles de capital do país, com várias taxas de câmbio, que foram implementadas para proteger as escassas reservas do banco central. Atualmente, a diferença entre a taxa de câmbio oficial e a do mercado informal é de 191,9%.

"Este governo não ficou com um paciente com dor de dente. Encontramos um paciente em tratamento intensivo prestes a morrer", disse Adorni.

O banco central argumentou que o ajuste da taxa de câmbio introduz um "fator novo e importante: o incentivo à produção e às exportações e um desincentivo para continuar aumentando artificialmente as importações. Uma melhora genuína na balança comercial será um motor essencial" para recuperar o nível das reservas internacionais.

Peso cai mais de 50% e Bolsa tem valorização de 7%

No dia seguinte ao anúncio de sua desvalorização, o peso argentino sofreu uma queda de 54,24% no início do pregão desta quarta-feira.

O primeiro registro eletrônico ficou em 801 unidades por dólar às 10h02 (horário de Brasília), contra um fechamento anterior de 366,55 unidades.

"O dólar a 800 pesos é o valor mais alto desde o fim da conversibilidade", quando a paridade do peso era de um para um em relação ao dólar, na década de 1990, recordou o analista Salvador Vitelli , observando que a desvalorização "é um pouco maior do que o mercado esperava".

"A Argentina precisa promover uma taxa de câmbio flexível e confiável. Manter a flutuação cambial em um contexto de inflação crescente resultará novamente em uma taxa de câmbio supervalorizada em pouco tempo. Isso prepararia a Argentina para outra grande - e potencialmente desordenada - desvalorização no futuro", projetou a consultoria Capital Economics.

Já a Bolsa da Argentina operava em alta de 6,2%, às 11h05, aos 1.072.661,76 pontos, renovando o recorde de maior patamar durante o dia. No ano, o índice S&P Merval acumula valorização de 430,80%.