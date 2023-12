Bolsa perde força e cai após atingir máxima histórica; dólar avança

São Paulo

Após renovar sua máxima histórica no pregão da véspera, a Bolsa brasileira recuava no início da tarde desta sexta-feira (15), num movimento comum de correção.

Já o dólar avançava, recuperando-se após fortes tombos registrados após a última decisão sobre juros do Fed, o banco central americano.

Às 12h24, o Ibovespa caía 0,40%, aos 130.309 pontos, enquanto o dólar subia 0,47%, cotado a R$ 4,938.

Notas de dólar - Dado Ruvic - 17-Jul-2022/Reuters

No exterior, o índice do dólar contra uma cesta de pares fortes também se recuperava de baixas recentes, em alta de 0,20% no dia.

Em relação ao fechamento da última sexta-feira, o índice do dólar ainda mirava seu pior desempenho semanal em cinco meses. No Brasil, no entanto, a moeda zerou as perdas acumuladas na semana com a recuperação desta sexta-feira.

A alta do dólar também pode ser reflexo de uma demanda sazonal pela divisa norte-americana, disseram operadores, à medida que o final do ano se aproxima e as empresas brasileiras se preparam para enviar remessas de dinheiro ao exterior, o que pode prejudicar o real na reta final de 2023.

"O real tende a ter ventos contrários sazonais no final do ano, mas isso pode não ser suficiente [para derrubar a moeda], dados os fundamentos fortes, como o 'carry', e uma orientação consistente do Copom para um ciclo de afrouxamento [de juros] cauteloso", disse o Citi em relatório a clientes.

O banco norte-americano fez referência a operações de "carry trade", que consistem na tomada de empréstimo em país de juro baixo e aplicação desses recursos em mercado mais rentável.

No Brasil, com a Selic ainda em patamar muito restritivo, o "carry" (ou carrego) do real segue muito atraente para investidores estrangeiros, e "levará algum tempo antes de o ciclo de afrouxamento do Banco Central prejudicar a força do real", avaliou o Citi.

Nesta semana, o BC cortou a Selic em 0,50 ponto percentual pela quarta vez consecutiva, a 11,75% ao ano.

Com Reuters