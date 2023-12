Bombeiros preparam norma para instalação de carregadores de carros elétricos em prédios

São Paulo

O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo prepara um conjunto de normas para instalação de pontos de recarga de carros elétricos. O parecer técnico está em fase final de elaboração e será posto em prática ao longo de 2024.

Segundo o porta-voz da corporação, capitão André Elias, haverá exigências como o aumento da reserva técnica de água para controle de incêndios, a instalação de sensores de calor nas garagens e um sistema de extração mecânica da fumaça devido aos gases tóxicos gerados na queima.

No início do mês de dezembro, reportagem da Folha mostrou os problemas que podem surgir devido à falta de normas para colocar pontos de recarga em garagens de condomínios, com maior risco para plugues em subsolos.

A regra existente hoje é a norma NBR 17.019, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), que determina o padrão das instalações elétricas. O que os Bombeiros estão desenvolvendo agora são exigências para mitigação dos riscos em edifícios residenciais e comerciais.

Embora casos de incêndio em carros elétricos sejam raros, a dificuldade em controlar as chamas preocupa. Segundo o NTSB (sigla em inglês para Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA), ocorrem, em média, 25,1 incêndios a cada 100 mil carros elétricos em circulação.

Esse número sobe para 1.529 a cada 100 mil no caso dos carros com motor a combustão, mas já há vasto conhecimento sobre o que fazer nessa possibilidade. "Os carros elétricos são uma tecnologia relativamente nova, muito recente no que diz respeito a incêndios", afirma o porta-voz do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Flex Company Treinamentos, escola técnica que oferece capacitação para manutenção e manuseio de veículos eletrificados, incêndios em baterias de íon-lítio podem produzir labaredas altas e intensas, sem a possibilidade de serem apagadas.

Outra dificuldade é a liberação de gases nocivos. "A reação em cadeia libera hidretos e ácido fluorídrico, extremamente tóxicos, e daí vem a necessidade de se ter maior cuidado com instalações em subsolos", diz o capitão.

Em caso de fogo, o parecer técnico do Corpo de Bombeiros vai estabelecer o que deve ser feito. "As boas práticas no mundo dizem que o ideal é resfriar a bateria. Nesse caso, o indicado é jogar água", diz o capitão.

Elias explica que pode ser adicionado um aditivo surfactante, que reduz a tensão superficial do líquido, fazendo com que penetre melhor nas baterias e aumente a eficiência do procedimento.

O processo, contudo, é longo. "Nesses casos, o Corpo de Bombeiros adota o que chamamos de ‘lei dos 30’. Resfriamos a bateria por 30 minutos após o fim do jet fire [jato de fogo] e a monitoramos por 30 horas", afirma o porta-voz da corporação. "Se não acontecer nada nesse período, o veículo é levado para o pátio e deixado isolado por 30 dias."

O capitão André Elias diz que estatísticas globais mostram que 13% dos veículos elétricos que pegaram fogo sofreram reignição das baterias em um intervalo de até 30 dias após a ocorrência. Ou seja, entraram em combustão espontânea.

O tempo necessário para o resfriamento é a razão de se aumentar significativamente a quantidade de água disponível para um eventual combate às chamas.

O porta-voz dos Bombeiros explica que, hoje, um prédio residencial com 2.500 metros quadrados de área construída –aproximadamente um condomínio de oito andares e quatro apartamentos de 70 m² por pavimento– precisa ter uma reserva técnica de 8.000 litros. Para se adequar à futura norma, o volume de água deverá ser de 40 mil litros nesse caso.

Já a instalação dos sensores de calor é necessária por não ser possível colocar detectores de fumaça nas garagens. Segundo o capitão, as emissões dos escapamentos de carros com motor a combustão podem gerar uma ativação desnecessária do equipamento.

O capitão André Elias afirma que, no caso de prédios antigos que não possam ser adaptados às novas normas, será necessário formar um comitê técnico para definir se será possível fazer a instalação de carregadores com segurança.

O porta-voz diz que não é possível limitar a venda de carros ou interferir no uso desses veículos, mas haverá um conjunto de instruções para garantir a segurança.

O capitão acredita que as novas normas podem encarecer futuras edificações, mas isso só poderá ser calculado após a divulgação do parecer técnico.

Há também preocupação com ocorrências nas ruas. André Elias diz que representantes da corporação estiveram na Alemanha para entender quais são as práticas adotadas na Europa para controle do fogo em veículos elétricos.

O capitão afirma ainda que prefeituras de cidades que estão eletrificando o transporte público têm entrado em contato com os Bombeiros para troca de informações e treinamento. Uma das preocupações é o que fazer no caso de ônibus elétricos serem incendiados em atos de vandalismo.