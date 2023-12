Oferta de carros elétricos dispara nos EUA e preços caem até 30%

Bloomberg

O BMW iX movido a bateria é uma maravilha tecnológica. Ele percorre até 516 quilômetros com uma carga, seu teto solar de vidro fica opaco ao toque de um botão e você pode aumentar o volume do som girando o dedo perto do painel.

No momento, uma dessas máquinas mágicas está à venda em Los Angeles, nos Estados Unidos, por US$ 80.195 (cerca de R$ 400 mil), um desconto de 17% em relação ao preço oficial de tabela.

Se isso for um pouco caro, há um Ariya, o novo veículo elétrico da Nissan, listado por US$ 36.690 (cerca de R$ 181 mil) em Kansas City —um desconto de 18%.

Ainda mais acessível é o Hyundai Kona Electric, disponível em Atlanta por US$ 29.990 (R$ 148 mil). Isso representa um desconto de 31%, tornando-o quase tão barato quanto a versão a gasolina.

Fábrica dos carros elétricos da Tesla em Austin, Texas - Suzanne Cordeiro - 7.abr.2022/AFP

Para usar um mantra publicitário saturado, nunca houve um momento melhor para comprar um carro elétrico, pelo menos nos EUA. O mercado americano agora tem mais de 50 modelos para escolher, mais que o dobro das opções de dois anos atrás.

À medida que os volumes de produção de carros movidos a bateria acompanham a demanda, também há um excesso de oferta. Os estoques de veículos elétricos nos EUA aumentaram cinco vezes nos últimos 12 meses, de acordo com a plataforma de listagem digital CarGurus.

"Para os consumidores o momento é ótimo", diz Kevin Roberts, diretor de insights do setor da CarGurus. "Os carros elétricos estão se tornando muito mais acessíveis do que eram há um ano, e já atendemos a grande parte da demanda dos primeiros compradores".

No entanto, os potenciais compradores devem agir rápido (para usar outro mantra publicitário). O excesso de estoque não durará muito tempo.

Em meio ao aumento das taxas de juros e à inflação estável, o preço tem sido um grande obstáculo para a adoção de carros elétricos nos EUA.

Em junho, quase dois terços dos compradores de carros dos EUA entrevistados pela JD Power disseram que havia uma boa chance de comprarem um carro elétrico, mas muitos não conseguiram encontrar um dentro de sua faixa de preço.

Até outubro, o preço médio de listagem de um veículo elétrico no CarGurus era 28% mais alto do que o de um veículo a gasolina.

A adoção também é afetada por fórmulas de alocação, que determinam para onde os novos carros são enviados.

Os veículos elétricos saindo das fábricas dos EUA ainda são direcionados de forma desproporcional para concessionárias em estados como a Califórnia, que têm regulamentações que restringem as vendas de carros a gasolina em determinadas datas.

"Você vai encontrar grandes áreas do país onde pode não encontrar uma concessionária com um único elétrico no pátio", diz Roberts, da CarGurus.

Mas o prêmio dos veículos elétricos já está começando a diminuir, uma tendência iniciada pela Tesla ao reduzir constantemente os preços de seus dois modelos mais populares este ano.

A Ford seguiu o exemplo, reduzindo até US$ 10 mil do preço de tabela da picape F-150 Lightning. No CarGurus, os preços médios caíram nos últimos 12 meses para o Toyota bZ4X (-10,3%), o Kia Niro EV (-8,6%) e o Chevrolet Bolt EUV (-6,4%), entre outros.

Mahi Manchala, diretora de TI que viaja de Nova Jersey para Manhattan, acabou de trocar seu Infiniti a gasolina por um Mercedes EQS topo de linha com preço de US$ 130 mil, um desconto de 6% em relação ao preço de tabela.

A concessionária até pagou por um carregador residencial, que custou quase US$ 2.000 com a instalação. "É o máximo em luxo", diz Manchala. "E pelo que recebi, foi o melhor negócio".

Este momento intoxicante para os consumidores é ao mesmo tempo um pouco difícil para os fabricantes de automóveis, que têm reclamado de uma desaceleração na demanda por veículos elétricos e destacado as guerras de preços lideradas pela Tesla.

"Com descontos de preço de alguns dos outros caras de 30%, eu diria que este é um espaço bastante brutal", disse Harald Wilhelm, diretor financeiro da Mercedes, em uma recente teleconferência de resultados.

De fato, o excesso de veículos elétricos está assustando muitos executivos do setor automotivo a reduzir a produção.

A Ford adiou ou suspendeu US$ 12 bilhões em gastos com veículos elétricos, ao mesmo tempo em que reduziu a produção do Mustang Mach-E, seu modelo elétrico mais popular. A GM atrasou alguns modelos e abandonou a meta de construir 400 mil veículos elétricos até meados de 2024.

Mas, mesmo com essas dores do crescimento, é difícil superestimar o momento do mercado de veículos elétricos.

As vendas de veículos elétricos nos EUA aumentaram quase 2,5 vezes nos últimos 12 meses. No terceiro trimestre, os veículos elétricos representaram mais de 10% das vendas de carros novos em 11 estados dos EUA, de acordo com a Atlas Public Policy, e atingiram 7% no Texas —o segundo maior mercado automobilístico do país depois da Califórnia.

"As histórias que estão sendo escritas, de que está desmoronando, estão completamente erradas", diz Elaine Buckberg, ex-economista da General Motors e atualmente pesquisadora sênior da Universidade Harvard.

Parte da sutileza é que a diferença entre oferta e demanda de veículos elétricos não é uniforme —ela flutua dependendo do modelo. Veículos que atingem um ponto ideal entre preço, autonomia, recursos e design estão vendendo rapidamente.

O Bolt, por exemplo, que tem uma autonomia relativamente alta e um preço relativamente baixo, ainda está em falta. O mesmo acontece com o Cadillac Lyric, um SUV chique que pretende competir com marcas de luxo alemãs, mas começa abaixo de US$ 60.000 (cerca de R$ 296 mil).

"Não diria que os compradores perderam o interesse em veículos elétricos", diz Ingrid Malmgren, diretora de políticas da organização sem fins lucrativos Plug In America. "Não acho que isso representaria precisamente a situação".

Na AutoNation, que administra cerca de 250 concessionárias nos EUA, os veículos elétricos têm ficado parados no pátio por cerca de 60 dias em média, o dobro do tempo dos veículos a gasolina. Mas a fraca demanda se manifesta "em bolsões", diz Derek Fiebig, vice-presidente de relações com investidores.

"É um pouco mais difícil para carros de preços mais altos", disse Fiebig em uma conferência em 31 de outubro. "Os veículos de preço mais baixo se qualificaram para os fundos federais, o que ajuda, e por isso estão se movendo bastante rápido." Alguns caminhões e SUVs fabricados nos EUA com preço inferior a US$ 80.000 e alguns carros com preço inferior a US$ 55.000 são elegíveis para um desconto de US$ 7.500 da Lei de Redução da Inflação.

Em outras palavras, o mercado de veículos elétricos em crescimento está desenvolvendo líderes e retardatários. "Vamos começar a ver os clientes ficarem um pouco mais exigentes e acho que o preço vai ser muito importante", diz Roberts. "Está começando a se parecer com o mercado de carros comuns."