Executiva de MG será a primeira mulher a presidir gigante da mineração no Brasil

São Paulo

A mineira Ana Sanches, 47, assumiu nesta terça-feira (5) a presidência da Anglo American no Brasil. A segunda maior mineradora do país gera 12 mil empregos diretos e indiretos e tem investimentos previstos de R$ 12 bilhões até 2027.

Ana era diretora financeira das Divisões Técnica, Sustentabilidade, Projetos e Desenvolvimento na sede global da Anglo American, em Londres.

Ela agora vai chefiar o Minas-Rio (a operação de minério de ferro da empresa no Brasil), Codemin e Barro Alto (exploração de níquel).

Ana Sanches, nova CEO da Anglo American no Brasil - Divulgação

Com 11 anos de empresa, ela substitui o holandês Wilfred Brujin. Ana Sanches assume o posto com o objetivo de reduzir em 30% a emissão de gases do efeito estufa nas plantas operacionais da Anglo American até 2030.

"Em alinhamento a esses objetivos, realizamos a assinatura de contratos de compra e de autoprodução de eletricidade, o que possibilitou uma matriz de energia elétrica 100% renovável nas operações do Brasil", disse.

Fundada em 1917, a Anglo American emprega 62.350 pessoas ao redor do mundo, segundo a Forbes. No ano passado, teve lucro de US$ 4,4 bilhões (R$ 21,5 bilhões pela cotação atual), com faturamento de US$ 41,5 bilhões (R$ 203,4 bilhões).

A multinacional completou, em 2023, 50 anos de atuação no Brasil.

"Seguiremos focados rumo a uma transformação do setor mineral, em busca de processos operacionais ainda mais eficazes e inovadores e seguros. Esperamos ser cada vez melhores nas relações com as comunidades e ainda mais responsáveis com a preservação ambiental", afirmou a executiva, por meio da assessoria de imprensa da companhia.

Formada em economia pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e em ciências contábeis pela Fumec (Fundação Mineira de Educação e Cultura), Ana Sanches tem 26 anos de experiência em auditoria, planejamento estratégico e desenvolvimento de novos negócios.

Em 2018, foi nomeada como uma das mulheres mais influentes na mineração global pelo Women in Mining e, em 2019, ganhou o prêmio Equilibrista do Ibef-MG, como diretora financeira de destaque.

Antes de ser contratada pela Anglo American, ela foi auditora externa na Arthur Anderson e na Deloitte. Também foi controladora de operações no Brasil da Holcim, complexo industrial de cimento.