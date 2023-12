Investidores estrangeiros retiram aposta de US$ 33 bilhões no crescimento da China

Hong Kong | Financial Times

Quase nove décimos do dinheiro estrangeiro que entrou no mercado de ações da China em 2023 já saiu, impulsionado pelas crescentes dúvidas sobre a disposição de Pequim em tomar medidas sérias para impulsionar o crescimento em declínio.

Desde o pico de 235 bilhões de iuanes (R$ 160 bilhões) em agosto, o investimento estrangeiro líquido em ações listadas na China neste ano caiu 87%, para apenas 30,7 bilhões de iuanes (R$ 21 bilhões), de acordo com cálculos do Financial Times com base em dados do esquema de negociação Stock Connect de Hong Kong.

Xinfadi é o maior mercado de Pequim: por ele passam 80% das verduras e legumes e da carne consumida pela cidade - Getty Images

Traders e analistas disseram que a reversão reflete o pessimismo em relação às perspectivas da segunda maior economia do mundo entre os gestores de fundos globais. Investidores internacionais têm mais vendido do que comprado de forma persistente desde agosto, quando pagamentos perdidos de títulos pela incorporadora Country Garden revelaram a gravidade de uma crise de liquidez no setor imobiliário do país.

"A questão da confiança vai além do setor imobiliário, embora o setor imobiliário seja fundamental", disse Wang Qi, diretor de investimentos para gestão de patrimônio na UOB Kay Hian em Hong Kong. "Estou me referindo à confiança do consumidor, à confiança empresarial e à confiança do investidor —tanto de investidores domésticos quanto estrangeiros."

As ações chinesas continuaram a apresentar desempenho inferior aos pares globais nas últimas semanas, apesar de uma série de dados econômicos positivos, sinais de um degelo nas relações entre EUA e China e medidas para fortalecer o sistema financeiro contra o crescimento lento, reduzindo as taxas que a maioria dos bancos paga sobre depósitos.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

No entanto, em contraste com a alta de 4,7% do índice S&P 500 neste mês, o índice de referência CSI 300 das ações listadas em Xangai e Shenzhen caiu mais de 3%. As vendas líquidas de ações listadas nas Bolsas chinesas atingiram cerca de 26 bilhões de yuans em dezembro.

"É contra-intuitivo: os dados estão melhorando e o ambiente geral deveria ser bastante positivo para as ações chinesas", disse Alicia García-Herrero, economista-chefe da Ásia-Pacífico na Natixis.

"Francamente, não há motivo para isso, a não ser os investidores basicamente desistindo e dizendo: 'Não vemos o potencial de valorização'."

A saída de investidores estrangeiros tem sido facilitada por recompras generalizadas de ações por empresas listadas nas Bolsas chinesas e por compras em grande escala de fundos de investimento domésticos e instituições financeiras estatais —todos sob pressão de Pequim para sustentar as avaliações em queda.

A venda estrangeira prolongada ameaça encerrar o ano de forma negativa para os mercados chineses.

Quando os mercados fecharem na sexta-feira (29), eles estão prestes a registrar o menor influxo estrangeiro anual desde 2015, o primeiro ano completo do programa Stock Connect. O esquema de negociação transfronteiriça, administrado em Hong Kong, é o principal canal pelo qual os investidores offshore negociam ações listadas no continente.

Traders disseram que uma recuperação incipiente no sentimento de mercado foi frustrada na sexta-feira (28) por uma forte venda de ações de jogos, incluindo Tencent e NetEase, depois que Pequim anunciou novas regulamentações rigorosas para o setor.

"Isso é prejudicial para o apetite", disse o chefe de uma mesa de negociação de um banco de investimento em Hong Kong. Ele descreveu a venda, que se reverteu parcialmente na segunda-feira, como "reação impulsiva e venda em pânico... mas isso apenas mostra o quão frágil está o sentimento agora".

Traders baseados em Hong Kong disseram que investidores globais de longo prazo têm se mostrado particularmente cautelosos em relação às ações chinesas, demonstrando quase nenhum interesse no mercado desde um aumento nas compras há cerca de um ano, com a esperança de que o crescimento se recuperasse à medida que o país emergisse das restrições disruptivas do "zero-Covid".

A percepção dos investidores globais sobre as ações chinesas deteriorou-se substancialmente no segundo semestre deste ano, à medida que promessas de apoio político em julho foram rapidamente seguidas por pagamentos perdidos na Country Garden e em outros desenvolvedores com problemas de caixa.

Uma pesquisa com gestores de fundos focados na Ásia pelo Bank of America realizada neste mês mostrou que a maioria estava com posição abaixo do peso em ações chinesas - sem alteração em relação a novembro. O CSI 300 deve encerrar o ano com queda de mais de 15% em termos de dólar.

"A pergunta que recebo dos clientes [sobre as ações chinesas] é 'Em quais setores?'", disse García-Herrero, da Natixis. "Mas quando eles me pressionam, não sei o que dizer a eles, porque não há setor."