Vaso comprado em brechó por US$ 3,99 é leiloado por mais de US$ 105 mil

Em junho, Jessica Vincent entrou em um movimento brechó chamado Goodwill no condado de Hanover, na Virgínia (EUA). Ela passou por videocassetes, luminárias e utensílios de vidro comumente vendidos em grandes lojas. Nada realmente chamou sua atenção até que ela viu um vaso de vidro furta-cor.

Depois de dar uma volta pela loja, ela voltou para o vaso em forma de garrafa com redemoinhos vermelhos e verdes. Ela notou um pequeno "M" na parte de baixo que ela acreditava ser a marca Murano, uma ilha perto de Veneza, na Itália, e lar histórico de utensílios italianos de vidro.

Frente e verso de vaso comprado em brechó por US$ 3,99 e que foi leiloado por US$ 107.100 - Wright Auction House

Ela tinha a sensação de que poderia valer algo. "Eu pensava que poderia ser uma peça de US$ 1.000 ou US$ 2.000", disse ela. "Mas eu não tinha ideia de quão boa ela realmente era até fazer um pouco mais de pesquisa", comentou.

Não havia preço no vaso. Vincent, 43 anos, disse a si mesma que pagaria US$ 8,99 e não mais. Quando a atendente a cobrou, foram US$ 3,99.

1Ao retornar para casa, ela se juntou a grupos do Facebook para identificação de vidros para saber mais sobre o vaso. Alguns integrantes disseram que parecia ter sido projetado por Carlo Scarpa, um renomado arquiteto italiano, e a encaminharam para a casa de leilão Wright.

Ela enviou fotos e quase imediatamente Richard Wright, presidente do estabelecimento, perguntou se poderia ligar para ela. "Assim que vi as fotos, tive uma sensação muito boa", disse Wright.

No dia 13 de dezembro, o vaso foi leiloado por US$ 107.100 para um colecionador de arte privado não identificado na Europa. Cerca de US$ 83.500 foram para Vincent e o restante (US$ 23.600) ficou com a casa de leilões.

Especialistas que avaliaram a peça determinaram que ela fazia parte da série "Pennellate" que Scarpa projetou na década de 1940. Wright afirma que não se sabe quantos vasos desse tipo foram feitos.

O responsável pela casa de leilões disse que ficou mais impressionado com a condição impecável do vidro. "Se tivesse um chip —mesmo um pequeno chip— provavelmente teria sido vendido por menos de US$ 10 mil", disse.

Isso foi como um bilhete premiado de loteria

Não se sabe como o vaso foi parar na loja Goodwill. Um representante do estabelecimento não pôde ser contatado imediatamente pela reportagem.

Especialistas da Wright estimaram inicialmente que o vaso poderia ser vendido entre US$ 30 mil e US$ 50 mil. Apesar de seu valor monetário, Vincent disse que sabia que não queria ficar com ele.

"Quando descobri o quão raros eles são e o valor que poderia ter, fiquei um pouco nervosa em tê-lo porque qualquer coisa poderia acontecer", disse ela. "Quando você tem uma peça tão cara, faz você pensar: 'E se?'"

Sua mente imaginou que a peça poderia ser derrubada, que sua casa seria invadida ou que o vaso poderia ser destruído em um incêndio ou algum tipo de desastre natural.

"Eu sabia que queria devolvê-lo ao mundo da arte. Eles não sabiam que ele existia", afirmou Vincent. "Sinto que o salvei do esquecimento".

E de certa forma, ele também a salvou, disse ela.

Em janeiro, Vincent, que treina cavalos para a prática de polo, comprou uma casa de fazenda construída nos anos 1930. Ela precisa de grandes reformas e, por enquanto, está sendo aquecida com dois aquecedores portáteis. Com o dinheiro que obteve no leilão, ela espera atualizar o sistema de aquecimento do imóvel, instalar uma máquina de lavar louça e construir cercas.

Vincent disse que vai a brechós com sua mãe desde que era criança e desenvolveu uma capacidade para "encontrar" tesouros escondidos ao longo dos anos. Vincent revelou que é fã de um programa sobre antiguidades e adora pesquisar para fazer compras.

No passado, ela comprou itens por alguns dólares, como uma escultura em madeira de Bali e litografias de Burt Groedel, que ela acredita valerem alguns milhares de dólares.

Em todos os seus anos de compras em brechós, no entanto, ela nunca esperava que uma descoberta mudasse sua vida. "Você nunca sabe o que vai encontrar", disse, antes de completar: "É a emoção da caça".