Bilionário britânico Joe Lewis se declara culpado em caso de insider trading

Joe Lewis, o bilionário britânico cuja família é dona do clube de futebol Tottenham Hotspur, se declarou culpado de três acusações criminais em um caso de insider trading, como é chamado o uso indevido de informação privilegiada no mercado de capitais.

As acusações às quais Lewis se declarou culpado em um tribunal federal dos Estados Unidos nesta quarta-feira (24) têm uma sentença máxima potencial de 45 anos de prisão, embora ele provavelmente receba menos tempo quando for sentenciado, em 28 de março.

Ele é acusado de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e de fraude de valores mobiliários, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

Joe Lewis chega ao tribunal federal de Manhattan na manhã desta quarta-feira (24) antes de sua audiência de declaração de culpa - Brendan McDermid/Reuters

O empresário se entregou às autoridades dos EUA no ano passado depois de ser acusado de fornecer para amigos, motoristas particulares e amantes informações confidenciais sobre empresas de capital aberto nas quais ele havia investido.

Lewis também foi acusado de emprestar a alguns deles centenas de milhares de dólares para negociar ações com base nessas informações.

As dicas eram normalmente dadas como forma de pagamento ou presente, disseram os promotores.

O empresário de 86 anos, que inicialmente se declarou inocente, foi libertado sob fiança de US$ 300 milhões, com seu iate Aviva de 98 metros e avião particular como garantia.

Mark Herr, porta-voz de Lewis, disse que o empresário "reconheceu sua conduta em relação a várias negociações de ações por pessoas próximas a ele", mas "não se envolveu em negociações impróprias em suas próprias contas".

Lewis está "profundamente arrependido, envergonhado e pede desculpas ao tribunal, à sua família e a todos aqueles que passaram a contar com ele", acrescentou.

O magnata britânico Joe Lewis chega a audiência em tribunal de Nova York em julho de 2023 - Amr Alfiky - 26.jul.2023/Reuters

Nesta quarta-feira (12), a Broad Bay, uma empresa de propriedade de Lewis, também se declarou culpada em um caso separado alegando que havia se envolvido em fraude de valores mobiliários para ocultar o tamanho da participação de Lewis na Mirati Therapeutics, uma empresa farmacêutica, dos reguladores.

Isso permitiu que as empresas controladas por ele exercessem warrants no negócio "com grande ganho financeiro", disse o Departamento de Justiça.

Após as ações da Mirati detidas em empresas offshore serem vendidas em 2018, aproximadamente US$ 25 milhões foram transferidos para uma conta controlada pela Broad Bay, disseram os promotores.

A Broad Bay e Lewis concordaram em pagar US$ 50 milhões em multas financeiras.

A Mirati, que foi adquirida pela Bristol Myers Squibb em um acordo anunciado no ano passado, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

De acordo com o acordo de declaração de culpa, Lewis e suas empresas devem renunciar e abrir mão do controle de assentos no conselho de qualquer empresa de capital aberto nos EUA.

Damian Williams, o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, disse em comunicado que as declarações de culpa demonstram como a "lei se aplica a todos, não importa quem você seja ou quanto dinheiro tenha".

Lewis "pagará o preço com uma condenação federal, a perspectiva de tempo na prisão e a maior penalidade financeira por insider trading em uma década", acrescentou.

O bilionário detinha uma participação majoritária no clube de futebol inglês Tottenham Hotspur por mais de duas décadas. Essa participação agora é de propriedade de um fundo em nome de sua família.

O clube da Premier League, que tem despertado interesse de investidores nos últimos anos, descreveu anteriormente as acusações contra Lewis como uma "questão legal não relacionada ao clube".

Lewis, que nasceu em Londres em 1937, abandonou a escola na adolescência e se juntou ao negócio de catering de sua família. Ele teve sucesso inicial com uma cadeia de restaurantes temáticos antes de se mudar do Reino Unido em 1979 para as Bahamas.

Ele construiu uma reputação nos mercados financeiros por meio de grandes negociações especulativas em moedas, incluindo uma aposta lucrativa contra a libra esterlina antes da chamada quarta-feira negra de 1992, quando o Reino Unido saiu do mecanismo de taxa de câmbio europeu.

No entanto, ele também sofreu uma perda de US$ 1 bilhão após apoiar o banco de investimento Wall Street Bear Stearns antes da crise financeira em 2008.

Lewis também é o fundador do Tavistock Group, que possui ativos que vão desde investimentos em mais de 200 empresas até imóveis, agricultura e obras de arte de Pablo Picasso, Henri Matisse e Lucian Freud.

Uma porta-voz da Tavistock disse que a declaração de culpa não teve "nenhum impacto nos negócios da Tavistock no Reino Unido".