Cinco perguntas para entender 'Enem dos concursos'; edital sai nesta quarta

O Concurso Nacional Unificado, ou "Enem dos Concursos", vem sendo chamado em sites de cursos preparatórios de "o maior concurso de todos os tempos".

A previsão do governo federal é selecionar mais de 6.600 candidatos para 21 órgãos públicos.

Uma novidade que vem sendo destacada é que o modelo de seleção tenta ampliar o acesso ao concurso público, segundo os responsáveis, já que a prova será aplicada em 217 cidades em todas as regiões do país —em vez de, por exemplo, ser feita apenas em Brasília.

Concurso vai selecionar mais de 6,6 mil candidatos para 21 órgãos públicos - Getty Images

O governo argumenta que isso vai "ampliar e democratizar o acesso da população às vagas públicas" e "pode aproximar o perfil dos aprovados em concursos públicos ao perfil da população do Brasil".

Alketa Peci, professora de Administração Pública e Governo da Ebape FGV (Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas), diz que é positiva a mudança que deixa o concurso público "mais perto" de candidatos de várias regiões do país.

A oferta de provas em mais cidades, ela aponta, reduz custos como aqueles com passagens e hospedagem.

"Os candidatos enfrentam custos como com avião, hotel, e muitos por vezes não conseguem ultrapassar essa barreira", diz. "Só de sair do eixo de Brasília e diversificar com regiões do país, você traz outros olhares, mais diversos."

Peci destaca, no entanto, que é difícil pensar que haverá mudança no fato de que os candidatos com melhores condições socioeconômicas saem na frente.

"Acredito que esse concurso vai manter esse mesmo padrão. O Brasil é um país extremamente desigual, duvido que só pela parte da regionalização a gente conseguiria ver outra composição sociodemográfica de pessoas que passam no concurso público."

Os editais sobre o concurso devem ser publicados nesta quarta-feira (10), segundo o governo federal, mas várias informações sobre vagas, cargos e calendário já foram divulgadas.

A seguir, veja respostas a cinco perguntas sobre o Concurso Nacional Unificado, com base nas informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:

1. Como vai funcionar o 'Enem dos concursos'?

O concurso será feito para selecionar 6.640 futuros servidores públicos para ministérios e outros órgãos (veja mais detalhes sobre as vagas abaixo).

O novo modelo prevê uma inscrição única, que valerá para selecionar candidatos para mais de um órgão. A banca responsável pela realização do concurso é a Fundação Cesgranrio.

Mais detalhes ainda são aguardados, mas a expectativa é que a primeira etapa do concurso será feita em um dia —com provas objetivas (sobre temas como matemática, conhecimentos gerais, raciocínio lógico) comuns a todos os candidatos e, depois, com provas específicas, relacionadas à cada área de atuação.

A professora Alketa Peci destaca que, embora o ponto mais discutido do novo modelo de concurso seja sua descentralização na aplicação da prova, ela considera que sua principal novidade está em abrir a discussão sobre deixar o serviço público "menos engessado".

"Tem um problema que se enfrenta hoje no setor público que é uma falta de mobilidade entre diversas carreiras e cargos. A pessoa entra naquela vaga, naquela instituição, e permanece a vida toda. Hoje nosso arcabouço legal não nos permite muito reajustar a força de trabalho de acordo com as novas demandas", diz. "É natural que alguns cargos fiquem obsoletos e outros tenham demanda crescente."

"Não é com um concurso público que vai se resolver isso, mas acredito que outras medidas podem ser pensadas para caminhar nessa direção. Serão necessárias mais mudanças, que vão permitir maior flexibilidade e mobilidade da força de trabalho, mas o concurso abre janela de oportunidade para avançar nessa direção, na medida em que trabalha com grandes áreas estratégicas."

2. Quais órgãos aderiram e há quantas vagas para cada?

O concurso unificado terá vagas para 21 órgãos públicos, entre ministérios, agências reguladoras e outros braços do Executivo federal.

Veja a lista completa a seguir de órgãos e do total de vagas para cada:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - 1.480 vagas Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - 110 vagas Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) - 30 vagas Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) - 40 vagas Ministério da Agricultura e Pecuária & Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) - 520 vagas Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) - 742 vagas Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - 296 vagas Ministério dos Direitos Humanos - 40 vagas Ministério da Educação - 70 vagas Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) - 502 vagas Ministério da Saúde - 220 vagas Ministério da Justiça e Segurança Pública - 130 vagas Ministério do Trabalho e Emprego - 900 vagas Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) - 40 vagas Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - 310 vagas Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - 620 vagas Advocacia Geral da União (AGU) - 400 vagas Ministério dos Povos Indígenas - 30 vagas Ministério do Planejamento e Orçamento - 60 vagas Ministério da Cultura - 50 vagas Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) - 50 vagas

Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, durante entrevista à imprensa sobre 'Enem dos concursos' - Joédson Alves/Agência Brasil

3. Quais são os cargos disponíveis?

Entre as carreiras previstas, estão as de analista técnico-administrativo, economista, engenheiro, estatístico, médico, auditor fiscal do trabalho, técnico em informações geográficas e estatísticas, entre outras.

Nesta tabela é possível verificar todas as carreiras disponíveis, com os respectivos órgãos e a quantidade de vagas disponíveis.

4. Qual o cronograma do concurso?

As inscrições para o Concurso Nacional Unificado vão de 19 de janeiro até 9 de fevereiro e a prova será em 5 de maio.

Em 5 de agosto, começa a convocação para a posse e os cursos de formação.

A seguir, veja o cronograma divulgado pelo governo:

Publicação do Edital: 10/1/2024

Inscrições: 19/1 a 9/2/2024

Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/2/2024

Divulgação dos Cartões de Confirmação: 29/4/2024

Aplicação das Provas: 5/5/2024

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024

Divulgação Final dos Resultados: 30/07/2024

Início da Convocação para posse e Cursos de Formação: 05/08/2024

5. Onde os candidatos podem fazer a prova?

Os candidatos do Concurso Nacional Unificado terão a opção de escolher entre 217 cidades para fazer a prova. Clique aqui para ver a lista completa de cidades.

Inicialmente, o governo havia divulgado que seriam cerca de 180 municípios. Depois, disse que "a ampliação visa garantir que regiões metropolitanas tenham provas em mais de uma cidade".

