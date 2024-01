Ferrari anuncia equipe de vela para testar novas tecnologias

Milão (Itália) | Reuters

A Ferrari anunciou nesta quarta-feira (24) que entrará em competições mundiais de vela, associando-se ao iatista italiano Giovanni Soldini como diretor da nova equipe da empresa.

Ícone do automobilismo com sua presença ininterrupta na Fórmula 1 desde o primeiro campeonato mundial em 1950, a Ferrari já havia retornado também à categoria Hypercar de corridas de resistência e a Le Mans, no ano passado.

Ferrari segue caminho da Red Bull e será outra equipe da Fórmula 1 a investir em competições de vela oceânica - Lluis Gene/AFP

"Além de competir em pistas de todo o mundo, a Ferrari está agora embarcando nesse novo empreendimento para aprimorar seu know-how tecnológico", disse a fabricante de carros esportivos de luxo em comunicado.

A Ferrari ganhou seu último campeonato de pilotos de Fórmula 1 em 2007 e o título de construtores pela última vez em 2008.

As equipes de Fórmula 1 mantiveram laços estreitos com o iatismo ao longo dos anos, com o principal projetista da Red Bull, Adrian Newey, formando uma equipe há uma década com o velejador olímpico britânico Ben Ainslie em um desafio da America's Cup, a mais tradicional competição de vela oceânica.

O diretor técnico da Mercedes, James Allison, também trabalhou com os proprietários da equipe Ineos em um projeto da America's Cup, enquanto Martin Whitmarsh, presidente-executivo da Aston Martin Performance Technologies, também trabalhou com Ainslie anteriormente.

A Ferrari disse que contará com "tecnologias de ponta durante todo o ciclo, desde a concepção e engenharia até a realização" do barco da empresa.

"A busca pelo máximo desempenho no mar irá gerar inovações e soluções concretas para a sustentabilidade que, de acordo com a tradição da Ferrari, serão um estímulo importante para a evolução de seus carros esportivos", afirmou no comunicado.

No início desta semana, Soldini, de 57 anos, e a montadora italiana Maserati, parte da Stellantis, anunciaram o fim de sua parceria de 11 anos em navegação oceânica.

Soldini é um veterano com mais de 30 anos de competições oceânicas solo e com tripulação, incluindo duas corridas solo de volta ao mundo.

"Estou entusiasmado por começar esta nova aventura com a Ferrari. Estamos trabalhando em um projeto importante e de ponta com um potencial tecnológico incrível", afirmou Soldini no comunicado.

O presidente da Ferrari, John Elkann, disse que o novo projeto irá expandir a "alma de corrida" da Ferrari.

"Com esse novo desafio competitivo, motivado por nossa capacidade de inovação e compromisso com a sustentabilidade, vamos ultrapassar os limites atuais", avaliou Elkann, que também é presidente da Stellantis.

Não foram fornecidos mais detalhes sobre o projeto e nenhuma informação foi dada sobre o nível de investimento da Ferrari.