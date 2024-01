Jornalista Adriana Fernandes é nova colunista da Folha

Brasília

A jornalista Adriana Fernandes, especializada na cobertura econômica em Brasília, estreia nesta segunda-feira (22) como colunista de economia da Folha.

Serão duas colunas por semana sobre os principais temas econômicos do país e a ligação deles com a política. Com análises e bastidores, os textos serão publicados às segundas e sextas no site do jornal —e, no dia seguinte (às terças e aos sábados), também na edição impressa.

Adriana Fernandes, nova repórter especial e colunista de economia da Folha - Gabriela Biló/Folhapress

Com 28 anos de cobertura econômica, a jornalista acumula no currículo reportagens históricas. Entre elas, a revelação das investigações, durante o governo de Dilma Rousseff (PT), das chamadas pedaladas fiscais —manobras nas contas públicas que, posteriormente, foram usadas como motivação formal para o impeachment da então presidente.

No ano passado, assinou a reportagem que revelou o escândalo das joias dadas pelo governo da Arábia Saudita ao então presidente Jair Bolsonaro (PL) e à ex-primeira-dama Michelle. O trabalho conquistou o prêmio de jornalismo do IREE (Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa) e repercutiu internacionalmente.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Ao longo de sua carreira, Fernandes já cobriu cinco presidentes da República, nove ministros da Fazenda (o primeiro foi Pedro Malan, na gestão de Fernando Henrique Cardoso) e seis presidentes do Banco Central (começando com Gustavo Franco).

Agora, durante a gestão de Fernando Haddad, ela vê um governo enfrentando o desafio de assegurar taxas maiores de crescimento no longo prazo, diminuir a desigualdade social e reequilibrar as contas públicas —tarefa que o Executivo vem perseguindo por meio do aumento de receitas.

"No curto prazo, será preciso ficar mais claro qual o limite da agenda de aumento da arrecadação do ministro Fernando Haddad, porque a imprevisibilidade tem derrubado os investimentos", afirma.

Para ela, a pauta econômica de Executivo e Congresso precisa ir além e incluir a revisão de gastos de políticas públicas ineficientes e ultrapassadas, como benefícios tributários para quem não precisa.

"Na prática, isso significa proporcionar os incentivos adequados para que a economia cresça. Quando falo adequados, quero dizer incentivos cujos benefícios efetivamente compensem os custos", diz ela, que também ressalta a importância da agenda de transição energética.

Formada em jornalismo pela UnB (Universidade de Brasília), Fernandes tem especialização em economia e meio ambiente pela FGV (Fundação Getulio Vargas) e MBA em informações econômico-financeiras e mercado de capitais pela FIA-USP (Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo).

A jornalista começou a carreira na Agência Brasil, passou pela Agência O Globo e trabalhou por 25 anos no Grupo Estado.