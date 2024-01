Microsoft fecha com valor de mercado maior que Apple pela primeira vez desde 2021

Bloomberg

A Microsoft ultrapassou a Apple nesta sexta-feira (12) e se tornou a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo pela primeira vez em mais de dois anos.

A ação da dona do Windows subiu 1% a US$ 388,47 nesta sexta (12), fechando com uma capitalização de mercado de US$ 2,89 trilhões. Já a Apple subiu 0,2% e fechou o dia com uma capitalização de mercado de US$ 2,87 trilhões.

É a primeira vez desde novembro de 2021 que a Microsoft fecha com um valor mais alto do que a Apple.

A Microsoft chegou a ultrapassar a Apple nesta quinta-feira (11). A fabricante do iPhone, contudo, reverteu o cenário durante a tarde, e ficou à frente após o fechamento do mercado. As empresas disputam palmo a palmo o posto de empresa mais valiosa do mundo.

"Quando você compara as duas, o crescimento que a Apple está mostrando não é nada especial, enquanto a Microsoft fez um trabalho melhor de execução e demonstração de crescimento dos lucros", disse David Katz, diretor de investimentos da Matrix Asset Advisors, que possui posições em ambas.

"A Microsoft também tem um roadmap muito mais claro com IA e fez um ótimo trabalho em articular como isso acelerará o crescimento para tornar suas perspectivas de longo prazo ainda mais convincentes."

Logos da Apple e da Microsoft; dona do Windows superou a fabricante do iPhone em valor de mercado no fechamento do mercado desta sexta (12) - Dado Ruvic/Reuters

Embora ambos tenham feito parte da alta das empresas de tecnologia em 2023, suas ações divergiram neste ano.

A Microsoft já subiu 3,3%, apoiada pelo otimismo contínuo em relação à inteligência artificial, enquanto a Apple caiu 3,4% em meio a preocupações crescentes com seu crescimento.

A fabricante do iPhone foi atingida por pelo menos três rebaixamentos de classificação de analistas, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

A visão menos favorável de Wall Street sobre a Apple sugere que não seria surpreendente se a Microsoft mantivesse ou até mesmo ampliasse a vantagem recém-alcançada.

A meta de preço média dos analistas para a ação da Microsoft equivale a um potencial de alta de cerca de 8% nos próximos 12 meses, ligeiramente acima do retorno potencial da Apple.

Um ganho desse tipo resultaria em uma capitalização de mercado da Microsoft superior a US$ 3 trilhões, juntando-se à Apple como uma as únicas empresas a atingir tal patamar.

Microsoft e Apple continuam sendo os pesos pesados do S&P 500, respondendo juntos por cerca de 14% do índice geral. Poucas outras empresas se aproximam delas em tamanho.

O valor da gigante do petróleo Saudi Aramco está um pouco acima de US$ 2 trilhões, enquanto a Alphabet, dona do Google, a Amazon e a Nvidia têm todas valorizações acima de US$ 1 trilhão.

A Meta, que subiu quase 200% no ano passado, está próxima de atingir a marca de US$ 1 trilhão.