Ministério do Planejamento publica edital de concurso com salários de R$ 21 mil

São Paulo

O Ministério do Planejamento e Orçamento publicou, nesta quarta-feira (24), o edital do concurso público que planeja preencher 371 vagas para o cargo de analista de planejamento e orçamento, em Brasília (DF).

Do total de oportunidades, cem são para início imediato e 271 para formação de cadastro reserva. A quantidade foi ampliada na semana passada, após publicação de portaria no Diário Oficial da União. Além disso, 20% das vagas são destinadas a candidatos negros e 5%, a pessoas com deficiência.

A remuneração inicial é de R$ 20.924,80, além de auxílio-alimentação de R$ 658.

Ambos os concursos serão realizados pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos), banca organizadora - Gabriel Cabral

As inscrições vão do dia 31 de janeiro a 21 de fevereiro. Para concorrer, é necessário ter nível superior em qualquer área de conhecimento e pagar uma taxa de R$ 100 até 11 de março. Candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa.

Todo o processo será feito no site da banca organizadora, Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos).

A prova objetiva está prevista para 28 de abril e terá 200 questões, 100 de conhecimentos gerais e 100 de conhecimentos específicos.

Já a dissertativa, prevista para 9 de junho, vai exigir:

Prova discursiva: um parecer a respeito de planejamento e orçamento público, comum a todas as especialidades, e uma questão a respeito da realidade brasileira;

Prova discursiva: uma dissertação e uma questão, acerca de temas relacionados aos conhecimentos específicos.

Concurso da Anvisa tem inscrições abertas

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) também está com vagas abertas para o concurso público que pretende selecionar 50 especialistas em regulação e vigilância sanitária.

As vagas são para atuar em quatro áreas:

Área 1: para candidatos com nível superior em Engenharia Química, Química, Bioquímica, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica ou Engenharia Agronômica;

Área 2: para candidatos formados em Farmácia;

Área 3: para nível superior em Biologia, Enfermagem, Odontologia, Biomedicina, Fisioterapia ou Veterinária;

Área 4: superior em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática, Engenharia da Computação, Engenharia de Sistemas ou Engenharia de Redes.

A remuneração inicial é de R$ 16.413,35, para jornada de 40 horas semanais. As inscrições começaram no dia 22 de janeiro e vão até às 18h de 16 de fevereiro, no site do Cebraspe.

Para concorrer, é preciso pagar uma taxa de inscrição de R$ 160 até 6 de março. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea também poderão solicitar isenção no concurso da Anvisa.

As provas objetivas e discursiva estão previstas para 21 de abril. Todas as etapas, incluindo o curso de formação para os aprovados, serão realizadas em Brasília,