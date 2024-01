Veja o valor da contribuição da doméstica ao INSS em 2024

São Paulo

O novo salário mínimo, de R$ 1.412, altera a contribuição mensal obrigatória ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para todos os trabalhadores com carteira assinada, inclusive para os empregados domésticos.

A alíquota de INSS do empregado doméstico é aplicada de acordo com a faixa salarial, de forma progressiva. Ou seja, são aplicados descontos em cada valor correspondente, e não apenas uma alíquota.

A parte do empregador se mantém em 8% em todas as alíquotas —e para todos os salários.

Prédio do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de Brasília - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Se a remuneração a ser paga for o salário mínimo nacional, o cálculo da contribuição previdenciária do empregado será:

R$ 1.412,00 x 7,5% = R$ 105,90

Nas regiões onde não há piso salarial ou convenção coletiva da categoria, o cálculo dos tributos de acordo com a faixa salarial é sobre o salário mínimo. O empregador não pode pagar um valor abaixo de R$ 1.412 como remuneração.

Se a convenção coletiva estabelece um valor maior, como no caso de São Paulo e cidades da Grande São Paulo, fica valendo o piso maior, até que seja definida uma nova convenção com o reajuste.

Desde 1º de junho de 2023, o estado de São Paulo fixou o piso salarial dos domésticos em R$ 1.550. Segundo Mariza Machado, especialista trabalhista e previdenciária da IOB, considerando o piso estadual, a contribuição de uma empregada doméstica em janeiro de 2024 será de R$ 118,32.

Em outro exemplo, se o empregado receber salário de R$ 3.000, o cálculo fica o seguinte:

FAIXAS SALARIAIS (R$) ALÍQUOTAS (%) CÁLCULO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO (R$) até 1.412,00 7,5% (R$ 1.412,00 x 7,5%) 105,9 de 1.412,01 até 2.666,68 9% (R$ 2.666,68 - R$ 1.412,00 = R$ 1.254,68 x 9%) 112,92 de 2.666,69 até 4.000,03 12% (R$ 3.000,00 - R$ 2.666,68 = R$ 333,32 x 12%) 39,99

Valor total da contribuição: R$ 105,90 + R$ 112,92 + R$ 39,99 = R$ 258,81

A cobrança obedece a tabela de contribuição previdenciária da portaria interministerial divulgada na sexta-feira (12)

Já a contribuição previdenciária a cargo do empregador incide sobre o salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço, sendo de:

8% do salário para contribuição ao INSS

8% do salário para o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)

3,2% de multa rescisória ao FGTS

0,8% de seguro contra o acidente de trabalho

Imposto de Renda Pessoa Física

Se recolher com atraso, o empregador pagará multa de 0,33% a cada dia de atraso, com o limite de 20% (INSS) mais juros de 1%. Há ainda, a cobrança de multa de 10% a partir do primeiro dia em atraso e juros de 0,5% ao mês referente ao FGTS.

São exemplos de trabalhadores domésticos:

Faxineiros

Cozinheiros

Mordomos

Motoristas

Camareiros

Cuidadores de crianças/jovens/adultos/idosos

Jardineiros

Caseiros

DIARISTAS

Quem presta serviço doméstico até duas vezes por semana é considerado diarista e precisa contribuir diretamente, por conta própria, ao INSS.

Para ter direito a benefícios previdenciários como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade, esses trabalhadores precisam recolher de 5% a 20% da sua renda mensalmente, que variam de acordo com o tipo de contribuição.

A diarista pode contribuir como MEI (Microempreendedor Individual), e neste caso, pagará de 5% do salário mínimo, que é de R$ 70,60 neste ano.

Se prestar serviços à pessoa física e não for MEI, pode contribuir com 11% sobre o salário mínimo (R$ 155,32, em 2024) ou com 20% sobre a renda, neste caso podendo ser sobre qualquer valor entre o salário mínimo e o teto do INSS.