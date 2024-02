Carnaval altera pagamento do IPVA 2024 para placas finais 1, 2 e 3 em SP; entenda

São Paulo

O Carnaval alterou parte do calendário de pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2024 no estado de São Paulo.

Os veículos com placas final 1, 2 e 3 com vencimentos da segunda parcela ou cota única sem desconto terão até a quinta-feira (15) para fazer a quitação do imposto. O motivo é o fechamento das agências bancárias em todo o país.

Para os demais motoristas, não houve alterações.

Carros em revenda na capital paulista; IPVA de fevereiro é alterado por causa do Carnaval - Rivaldo Gomes - 05.jun.20/Folhapress

Confira o calendário do pagamento do IPVA 2024 em fevereiro

Final da placa Data de vencimento da cota única ou 2ª parcela 1 15/fev. 2 15/fev. 3 15/fev. 4 16/fev. 5 17/fev. 6 18/fev. 7 19/fev. 8 22/fev. 9 23/fev. 0 24/fev.

Veja o calendário completo do IPVA 2024 no estado de São Paulo

Segundo a Fazenda paulista, o vencimento do imposto foi agendado para o Carnaval quando o calendário de pagamentos foi feito porque optou-se por deixar as cotas na mesma data, para facilitar a organização mensal dos contribuintes.

"Assim como no ano passado, para não gerar confusão nos contribuintes que pagam o imposto de forma parcelada, a Sefaz-SP optou por deixar todos os vencimentos no mesmo dia do mês –a placa 1, por exemplo, tem os próximos vencimentos em 11 de fevereiro, 11 de março, 11 de abril e 11 de maio", diz nota do órgão.

A Quarta-feira de Cinzas (14) não foi considerada no calendário, mesmo com a reabertura dos bancos, porque há horários diferentes de funcionamento bancário de acordo com o município.

Como pagar

A consulta do valor do imposto pode ser feita em toda a rede bancária ou diretamente no portal da Fazenda com o número do Renavam e a placa do veículo.

O pagamento pode ser realizado por caixa eletrônico ou no banco pela internet. Basta informar o número do Renavam. Também é possível quitar o valor por Pix.

Em fevereiro, pode-se pagar o imposto em cota única ou deve-se quitar a segunda parcela para quem optou pelo parcelamento em até cinco vezes.

O contribuinte que deixar de recolher o imposto pagará multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Após 60 dias de atraso, o percentual final é de 20% de juros e multa.

Após este prazo, se não houver pagamento, o débito será inscrito na dívida ativa, além da inclusão do nome do proprietário no Cadin Estadual, impedindo-o de aproveitar eventual crédito que possua por solicitar a Nota Fiscal Paulista. A partir do momento em que o débito de IPVA estiver inscrito, a Procuradoria-Geral do Estado poderá vir a cobrá-lo na Justiça.

A inadimplência do IPVA impede o novo licenciamento do veículo. Após a data limite fixada pelo Detran para o licenciamento, o veículo poderá vir a ser apreendido, com multa aplicada pela autoridade de trânsito e sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).