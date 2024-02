Folha e Ibre-FGV discutem volta da política industrial

A Folha e o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) promovem nesta quarta (28), a partir das 10h, seminário online para tratar da nova política industrial apresentada pelo governo Lula.

Anunciada em janeiro, a "Nova Indústria Brasil" (NIB), apresenta seis eixos: cadeias agroindustriais, saúde, bem-estar nas cidades, transformação digital, bioeconomia, descarbonização, transição e segurança energéticas e defesa.

Linha de produção da Caoa Chery, em Anápolis (GO) - Divulgação

A iniciativa prevê R$ 300 bilhões para custear a nova política até 2026, entre financiamento com recursos orçamentários do BNDES, desembolsos do FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos).

Para falar sobre o tema, participam Armando Castelar, pesquisador associado do Ibre-FGV, Marcos Mendes, pesquisador associado do Inper e colunista da Folha e Nelson Marconi, professor-adjunto da FGV-EAESP e coordenador do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimento. A mediação será do repórter especial da Folha Fernando Canzian.

Assista "A Nova Política Industrial: erros e acertos" abaixo: