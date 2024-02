Governo tem superávit primário de R$ 79,3 bi em janeiro, diz Tesouro

Reuters

O governo central registrou superávit primário de R$ 79,3 bilhões em janeiro, ante um saldo positivo de R$ 78,9 bilhões no mesmo mês do ano passado, informou o Tesouro Nacional nesta quarta-feira (28).

O superávit primário do governo central, que compreende as contas de Tesouro, Banco Central e Previdência Social, no mês passado foi resultado de superávits nas contas do Tesouro e do Banco Central, no valor de R$ 96 bilhões, contra déficit de R$ 16,7 bilhões nas contas da Previdência Social.

No mês passado, a arrecadação da União foi recorde, marcando o melhor resultado para qualquer mês.

"Comparado a janeiro de 2023, o resultado primário observado decorre da combinação de aumento real de 3,0% [R$ 6,9 bilhões] da receita líquida e aumento real de 6,8% [R$ 10,1 bilhões] das despesas totais", pontuou o Tesouro