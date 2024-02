Inflação nos EUA desacelera menos do que o esperado em janeiro

Nova York | Financial Times

A inflação principal nos EUA desacelerou para 3,1% em janeiro, uma queda menor do que o esperado, desafiando as expectativas do mercado de que o Federal Reserve (banco central americano) começará a reduzir as taxas de juros em maio.



Economistas consultados pela Bloomberg previam uma inflação anual de preços ao consumidor de 2,9%, abaixo dos 3,4% de dezembro.



A inflação central, uma medida amplamente observada que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, foi de 3,9% ao ano em janeiro, em linha com o mês anterior.

Prédio do Federal Reserve, em Washington (EUA) - Jonathan Ernst/EUTERS

As cifras surgem enquanto o Federal Reserve (Banco Central dos EUA) considera quando começar a reduzir as taxas de juros este ano, a partir do nível atual de 5,25% e 5,5%.



Os futuros de ações dos EUA caíram acentuadamente após os números de inflação mais altos do que o esperado, enquanto os rendimentos dos títulos do governo subiram. O rendimento do Tesouro de dois anos, que se move com as expectativas de taxas de juros, subiu 0,15 pontos percentuais para 4,62%. O rendimento de referência de 10 anos adicionou 0,11 pontos percentuais. Os rendimentos sobem à medida que os preços caem.



O dólar, cujos movimentos são influenciados por mudanças nas expectativas de taxas de juros, subiu 0,4%, revertendo uma queda anterior.



Os contratos futuros vinculados ao S&P 500 estenderam as perdas anteriores para negociar mais de 1% abaixo, enquanto aqueles que acompanham o Nasdaq 100, de tecnologia, caíram 1,6% antes da abertura de Nova York.

A queda dramática da inflação no último ano levou os banqueiros centrais nos EUA, Europa e Reino Unido a descartar novos aumentos de taxas e começar a discutir a possibilidade de cortes.



No mês passado, o presidente do Fed, Jay Powell, disse que o Comitê Federal de Mercado Aberto espera cortar as taxas de juros três vezes este ano, mas sinalizou que é improvável que comece a fazê-lo até que mais progresso seja feito em relação à sua meta de inflação de 2%.



A medida preferida do Fed para a inflação é o índice de despesas de consumo pessoal central, que desacelerou mais drasticamente do que o IPC. O índice de despesas de consumo pessoal central subiu 2,9% em janeiro em base anual, a primeira leitura de menos de 3% em cerca de três anos.



A próxima reunião de política monetária do Fed está agendada para 19 a 20 de março, na qual será divulgada a mais recente pesquisa "dot plot", mostrando as projeções dos funcionários para as taxas de juros, inflação e desemprego.