Inscrições para 6.640 vagas no concurso nacional unificado terminam nesta sexta (9)

Os interessados em uma das 6.640 vagas do concurso nacional unificado têm até as 23h59 desta sexta-feira (9) para fazer a inscrição. O governo federal não deverá prorrogar a data.

É possível se inscrever no site da Fundação Cesgranrio ou no portal Gov.br, no espaço específico para a seleção. É preciso ter senha no Gov.br para se inscrever.

A taxa de participação é de R$ 60, para cargos que exigem nível médio, e R$ 90, para os de ensino superior.

Diferentemente de outros concursos, o candidato não escolhe o órgão e o cargo específico no qual quer trabalhar, mas faz a inscrição conforme o bloco temático da vaga —ou das vagas— que mais lhe interessa.

No bloco, o participante deve optar pelos postos de interesse, por ordem de importância. É possível se inscrever em todas as vagas previstas, caso tenha a formação exigida.

Há, ao todo, oito blocos: sete para os postos de nível superior e um para os de ensino médio.

O concurso terá as provas realizadas no dia 5 de maio, de manhã e à tarde, em 220 cidades. Os exames serão aplicados em todas as capitais do país. Há cotas raciais de 20%, 5% para pessoas com deficiência e 30% de vagas destinadas a indígenas exclusivamente para a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).

A seleção busca trazer ao serviço público um perfil específico de servidor. "A visão que temos é de servidor e servidora que sejam capazes de um aprendizado contínuo, porque vai ficar 35 anos no serviço público, às vezes até mais", disse à Folha Cristina Mori, secretária-executiva do MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) em novembro de 2023.

"Além de saber das leis hoje, tem que saber aplicar em casos reais. A gente quer que o concurso ajude a encontrar as pessoas realmente vocacionadas para o serviço público e entendam o que é servidor."

COMO SE INSCREVER NO CONCURSO NACIONAL UNIFICADO?

Acesse o site https://cpnu.cesgranrio.org.br/login Informe o seu login do Gov.br, com CPF e senha Na próxima página, vá em "Autorizar" Em seguida, clique em "Iniciar inscrição" Na próxima página, será necessário fornecer informações pessoais como nome, endereço, telefone, email, CPF e RG, entre outras, além de aceitar os termos de privacidade do site Vá em "Avançar" Aparecerão os blocos temáticos; é possível clicar em "Ver detalhes" para ter certeza da escolha Clique em "Ciente" após ler os cargos, as especialidades e as exigências para as vagas Na página seguinte, os cargos serão listados, com a graduação específica para cada vaga; escolha as que se enquadram em seu perfil Em seguida, aparecerá os cargos escolhidos por você, na ordem em que clicou sobre eles; é possível modificar essa ordem nas setas para cima ou para baixo que ficam ao lado do cargo Clique em "Estou ciente" e vá em "Avançar" Na próxima página, escolha o estado e a cidade de realização das provas e clique em "Avançar" Responda se quer concorrer às vagas para pessoas negras; se sua cor ou raça for preta ou parda, clique em "Sim"; caso contrário, vá em "Não" (tentar utilizar as cotas sem ter direito é fraude) Se for uma pessoa com deficiência, clique em "Sim" na próxima página; caso contrário, vá em "Não" e clique em "Avançar" Há opção ainda de pedir para ser chamado pelo nome social ou de escolher portar arma se o cidadão tem necessidade específica conforme a lei; será necessário preencher um documento Informe se exerceu função de jurado ou prestou serviço eleitoral Na página seguinte, será necessário responder perguntas sobre seu perfil pessoal e social, se é casado ou casada, se tem filhos e qual seu grau de instrução, entre outras Após responder todas as questões, clique em "Avançar"; a próxima página vai gerar o boleto Revise suas vagas e clique em "Estou ciente" Aparecerá o resumo da inscrição; confira as informações e clique em "Enviar inscrição" Ao final, será necessário clicar em "Ir para a área do candidato", no botão azul que aparecerá na tela, para gerar e pagar o boleto

O site da seleção está programado para que sejam feitos até 1 milhão de acessos por dia. Até terça (7), mais de 1,5 milhão de candidatos já haviam se inscrito na seleção.

VEJA O CALENDÁRIO DO CONCURSO NACIONAL UNIFICADO